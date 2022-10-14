https://ria.ru/20221014/inkubatoriy-1824212888.html

На Кубани начали строить высокотехнологичный инкубаторий

На Кубани начали строить высокотехнологичный инкубаторий - РИА Новости, 14.10.2022

На Кубани начали строить высокотехнологичный инкубаторий

Новый высокотехнологичный инкубаторий будет построен в Ленинградском районе Краснодарского края, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T22:44

2022-10-14T22:44

2022-10-14T22:44

краснодарский край

экономика

россия

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КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Новый высокотехнологичный инкубаторий будет построен в Ленинградском районе Краснодарского края, сообщает администрация региона."Новое производство мощностью от 12 до 15 миллионов цыплят в год создают в рамках реализации инвестиционного проекта", - говорится в сообщении.Уточняется, что соглашение о строительстве между администрацией Ленинградского района и птицеводческой станцией было подписано в 2022 году. Планируемый объем инвестиций составляет 360 миллионов рублей. Окончание работ ожидается в конце 2023 года.В пятницу площадку предприятия посетил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.По его словам, сегодня в Краснодарском крае создана "мощная инфраструктура поддержки бизнеса", создающая условия для запуска новых инвестпроектов."В регионе функционирует Центр сопровождения инвестпроектов. Это единое окно помощи для инвесторов, где предприниматель может выбрать для себя наиболее подходящие меры финансовой и нефинансовой поддержки. Безусловно, такой подход облегчает вход в инвестиционную деятельность, а также способствует решению проблемных вопросов, с которыми сталкивается бизнес на всех этапах реализации", – прокомментировал Воробьев.

https://ria.ru/20221007/preokty-1822377840.html

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экономика, россия