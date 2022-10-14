https://ria.ru/20221014/indoneziya-1823920760.html
Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20
Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20 - РИА Новости, 14.10.2022
Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20
Министерство здравоохранения Индонезии требует от всех участников G20 подготовить свидетельства о полной вакцинации от COVID-19 до прибытия на саммит 15-16... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:16
2022-10-14T10:16
2022-10-14T10:16
в мире
индонезия
здоровье - общество
бали
большая двадцатка
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770497904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a48ce5f5485f2f4ff616d4cbe48f4b7.jpg
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения Индонезии требует от всех участников G20 подготовить свидетельства о полной вакцинации от COVID-19 до прибытия на саммит 15-16 ноября, сообщает агентство ANTARA в пятницу."Мы проинформировали каждую страну о необходимости подготовить сертификаты о полной вакцинации от COVID-19 для всех участников", — заявил директор министерства по санитарному надзору и карантину Индонезии Ахмад Фарчанни во время виртуальной пресс-конференции. "На международном уровне было согласовано, что определение полной вакцинации — это две дозы", — пояснил он.Фарчанни отметил, что полные сертификаты о прививках должны были быть загружены участниками через специальное приложение за 14 дней до отъезда в Индонезию. Однако для делегатов VIP, таких как главы государств и правительств, было сделано исключение — им будет разрешено прислать свои сертификаты о прививках на адрес электронной почты комитета.Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221008/vaktsinatsiya-1822463194.html
https://ria.ru/20221013/bayden-1823847190.html
индонезия
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770497904_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_ff2a4565b9b5bacd9d1f847154c259ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, здоровье - общество, бали, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Индонезия, Здоровье - Общество, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20
Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20