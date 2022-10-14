https://ria.ru/20221014/indoneziya-1823920760.html

Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20

Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20 - РИА Новости, 14.10.2022

Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20

Министерство здравоохранения Индонезии требует от всех участников G20 подготовить свидетельства о полной вакцинации от COVID-19 до прибытия на саммит 15-16... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:16

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в мире

индонезия

здоровье - общество

бали

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения Индонезии требует от всех участников G20 подготовить свидетельства о полной вакцинации от COVID-19 до прибытия на саммит 15-16 ноября, сообщает агентство ANTARA в пятницу."Мы проинформировали каждую страну о необходимости подготовить сертификаты о полной вакцинации от COVID-19 для всех участников", — заявил директор министерства по санитарному надзору и карантину Индонезии Ахмад Фарчанни во время виртуальной пресс-конференции. "На международном уровне было согласовано, что определение полной вакцинации — это две дозы", — пояснил он.Фарчанни отметил, что полные сертификаты о прививках должны были быть загружены участниками через специальное приложение за 14 дней до отъезда в Индонезию. Однако для делегатов VIP, таких как главы государств и правительств, было сделано исключение — им будет разрешено прислать свои сертификаты о прививках на адрес электронной почты комитета.Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221008/vaktsinatsiya-1822463194.html

https://ria.ru/20221013/bayden-1823847190.html

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в мире, индонезия, здоровье - общество, бали, большая двадцатка, саммит g20