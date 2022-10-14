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Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20 - РИА Новости, 14.10.2022
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Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20
Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20 - РИА Новости, 14.10.2022
Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20
Министерство здравоохранения Индонезии требует от всех участников G20 подготовить свидетельства о полной вакцинации от COVID-19 до прибытия на саммит 15-16... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:16
2022-10-14T10:16
в мире
индонезия
здоровье - общество
бали
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения Индонезии требует от всех участников G20 подготовить свидетельства о полной вакцинации от COVID-19 до прибытия на саммит 15-16 ноября, сообщает агентство ANTARA в пятницу."Мы проинформировали каждую страну о необходимости подготовить сертификаты о полной вакцинации от COVID-19 для всех участников", — заявил директор министерства по санитарному надзору и карантину Индонезии Ахмад Фарчанни во время виртуальной пресс-конференции. "На международном уровне было согласовано, что определение полной вакцинации — это две дозы", — пояснил он.Фарчанни отметил, что полные сертификаты о прививках должны были быть загружены участниками через специальное приложение за 14 дней до отъезда в Индонезию. Однако для делегатов VIP, таких как главы государств и правительств, было сделано исключение — им будет разрешено прислать свои сертификаты о прививках на адрес электронной почты комитета.Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221008/vaktsinatsiya-1822463194.html
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в мире, индонезия, здоровье - общество, бали, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Индонезия, Здоровье - Общество, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
10:16 14.10.2022
 
Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20

Индонезия потребовала полной вакцинации от COVID-19 участников саммита G20

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения Индонезии требует от всех участников G20 подготовить свидетельства о полной вакцинации от COVID-19 до прибытия на саммит 15-16 ноября, сообщает агентство ANTARA в пятницу.
"Мы проинформировали каждую страну о необходимости подготовить сертификаты о полной вакцинации от COVID-19 для всех участников", — заявил директор министерства по санитарному надзору и карантину Индонезии Ахмад Фарчанни во время виртуальной пресс-конференции. "На международном уровне было согласовано, что определение полной вакцинации — это две дозы", — пояснил он.
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Фарчанни отметил, что полные сертификаты о прививках должны были быть загружены участниками через специальное приложение за 14 дней до отъезда в Индонезию. Однако для делегатов VIP, таких как главы государств и правительств, было сделано исключение — им будет разрешено прислать свои сертификаты о прививках на адрес электронной почты комитета.
Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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В миреИндонезияЗдоровье - ОбществоБалиБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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