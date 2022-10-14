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В Дели досмотрят прибывший из Москвы самолет из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 14.10.2022
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Туризм
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В Дели досмотрят прибывший из Москвы самолет из-за сообщения о бомбе
В Дели досмотрят прибывший из Москвы самолет из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 14.10.2022
В Дели досмотрят прибывший из Москвы самолет из-за сообщения о бомбе
Полиция Дели досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:12
2022-10-14T10:36
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Полиция Дели досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе."Звонок о заложенной бомбе в самолете, следовавшем из Москвы в Дели, поступил вчера вечером. Рейс приземлился в Дели около 3:20 утра. Все пассажиры и члены экипажа были высажены. Рейс проверяется, ведется расследование", - сообщил представитель полиции.В общей сложности с рейса были сняты 386 пассажиров и 16 членов экипажа.
https://ria.ru/20220815/samolet-1809872755.html
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Дели, Москва, Индия, Аэрофлот, В мире, Туризм, Новости - Туризм
08:12 14.10.2022 (обновлено: 10:36 14.10.2022)
 
В Дели досмотрят прибывший из Москвы самолет из-за сообщения о бомбе

Полиция Дели досмотрит прибывший из Москвы самолет "Аэрофлота" из-за звонка о бомбе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвиакомпания "Аэрофлот"
Авиакомпания Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Авиакомпания "Аэрофлот" . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Полиция Дели досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе.
"Звонок о заложенной бомбе в самолете, следовавшем из Москвы в Дели, поступил вчера вечером. Рейс приземлился в Дели около 3:20 утра. Все пассажиры и члены экипажа были высажены. Рейс проверяется, ведется расследование", - сообщил представитель полиции.
В общей сложности с рейса были сняты 386 пассажиров и 16 членов экипажа.
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