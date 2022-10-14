https://ria.ru/20221014/indiya-1823894779.html

В Дели досмотрят прибывший из Москвы самолет из-за сообщения о бомбе

В Дели досмотрят прибывший из Москвы самолет из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 14.10.2022

В Дели досмотрят прибывший из Москвы самолет из-за сообщения о бомбе

Полиция Дели досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:12

2022-10-14T08:12

2022-10-14T10:36

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Полиция Дели досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе."Звонок о заложенной бомбе в самолете, следовавшем из Москвы в Дели, поступил вчера вечером. Рейс приземлился в Дели около 3:20 утра. Все пассажиры и члены экипажа были высажены. Рейс проверяется, ведется расследование", - сообщил представитель полиции.В общей сложности с рейса были сняты 386 пассажиров и 16 членов экипажа.

https://ria.ru/20220815/samolet-1809872755.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дели, москва, индия, аэрофлот, в мире, новости - туризм