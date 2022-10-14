https://ria.ru/20221014/indiya-1823894779.html
В Дели досмотрят прибывший из Москвы самолет из-за сообщения о бомбе
В Дели досмотрят прибывший из Москвы самолет из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 14.10.2022
В Дели досмотрят прибывший из Москвы самолет из-за сообщения о бомбе
Полиция Дели досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:12
2022-10-14T08:12
2022-10-14T10:36
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Полиция Дели досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе."Звонок о заложенной бомбе в самолете, следовавшем из Москвы в Дели, поступил вчера вечером. Рейс приземлился в Дели около 3:20 утра. Все пассажиры и члены экипажа были высажены. Рейс проверяется, ведется расследование", - сообщил представитель полиции.В общей сложности с рейса были сняты 386 пассажиров и 16 членов экипажа.
https://ria.ru/20220815/samolet-1809872755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дели, москва, индия, аэрофлот, в мире, новости - туризм
Дели, Москва, Индия, Аэрофлот, В мире, Туризм, Новости - Туризм
08:12 14.10.2022 (обновлено: 10:36 14.10.2022)
В Дели досмотрят прибывший из Москвы самолет из-за сообщения о бомбе
Полиция Дели досмотрит прибывший из Москвы самолет "Аэрофлота" из-за звонка о бомбе