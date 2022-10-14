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Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России - РИА Новости, 14.10.2022
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Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России
Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России - РИА Новости, 14.10.2022
Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России
Тринадцать стран Евросоюза за июнь нарастили импорт из России, остальные четырнадцать сократили закупку российских товаров, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T06:06
2022-10-14T15:20
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Тринадцать стран Евросоюза за июнь нарастили импорт из России, остальные четырнадцать сократили закупку российских товаров, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.Лидером среди нарастивших импорт оказалась Словения, которая увеличила ввоз российских товаров по сравнению с маем почти в два раза. Также значительно (на 69%) увеличила импорт Испания. На третьем месте по этому показателю — Швеция (48%).Четвертое место заняла Бельгия, которая в денежном выражении нарастила импорт на четверть. Первую пятерку замыкает Польша, увеличившая за месяц поставки из России на 19%. Также нарастили импорт Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.В то же время четырнадцать стран ЕС сократили ввоз российских товаров. Лидером стал Кипр, сокративший импорт на 92%, следом идут Австрия (40%) и Люксембург (37%). В число стран с максимальным снижением поставок из России также вошли Финляндия (падение на 27%), Португалия и Чехия (на 23%). Кроме того, уменьшили импорт российских товаров за июнь Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды и Франция.Больше всего в денежном выражении импортировала в июне Германия — она ввезла российских товаров на 3,5 миллиарда евро, далее следуют Италия (2,6 миллиарда евро) и Нидерланды (1,7 миллиарда евро). На четвертом месте расположилась Бельгия (1,3 миллиарда евро), на пятом — Франция (1,2 миллиарда евро).Мальта в июне стала страной с наименьшим импортом из России среди стран Евросоюза — 365,4 тысячи евро. Люксембург ввез российских товаров на 2,9 миллиона евро, Кипр - на 5,6 миллиона евро. Хорватия приобрела российских товаров на 12,1 миллиона евро, а Ирландия — на 17,5 миллиона евро.ЕС после начала Россией специальной операции на Украине начал вводить санкции против России, в том числе против импорта российских товаров и сырья. Также некоторые европейские страны отказались переходить на оплату российского газа за рубли, в результате чего "Газпром" прекратил им поставки.Из-за санкций и курса на отказ от российского топлива западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819586142.html
https://ria.ru/20221014/odinochestvo-1823885259.html
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
06:06 14.10.2022 (обновлено: 15:20 14.10.2022)
 
Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России

Тринадцать стран Евросоюза за июнь увеличили ввоз товаров из России почти в два раза

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Тринадцать стран Евросоюза за июнь нарастили импорт из России, остальные четырнадцать сократили закупку российских товаров, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.
Лидером среди нарастивших импорт оказалась Словения, которая увеличила ввоз российских товаров по сравнению с маем почти в два раза. Также значительно (на 69%) увеличила импорт Испания. На третьем месте по этому показателю — Швеция (48%).
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 16:55
СМИ: ЕС хочет запретить импорт из России некоторых видов стальной продукции
Четвертое место заняла Бельгия, которая в денежном выражении нарастила импорт на четверть. Первую пятерку замыкает Польша, увеличившая за месяц поставки из России на 19%. Также нарастили импорт Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.
В то же время четырнадцать стран ЕС сократили ввоз российских товаров. Лидером стал Кипр, сокративший импорт на 92%, следом идут Австрия (40%) и Люксембург (37%). В число стран с максимальным снижением поставок из России также вошли Финляндия (падение на 27%), Португалия и Чехия (на 23%). Кроме того, уменьшили импорт российских товаров за июнь Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды и Франция.
Больше всего в денежном выражении импортировала в июне Германия — она ввезла российских товаров на 3,5 миллиарда евро, далее следуют Италия (2,6 миллиарда евро) и Нидерланды (1,7 миллиарда евро). На четвертом месте расположилась Бельгия (1,3 миллиарда евро), на пятом — Франция (1,2 миллиарда евро).
Нищий - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 05:01
В Китае рассказали, что ждет Европу без России
Мальта в июне стала страной с наименьшим импортом из России среди стран Евросоюза — 365,4 тысячи евро. Люксембург ввез российских товаров на 2,9 миллиона евро, Кипр - на 5,6 миллиона евро. Хорватия приобрела российских товаров на 12,1 миллиона евро, а Ирландия — на 17,5 миллиона евро.
ЕС после начала Россией специальной операции на Украине начал вводить санкции против России, в том числе против импорта российских товаров и сырья. Также некоторые европейские страны отказались переходить на оплату российского газа за рубли, в результате чего "Газпром" прекратил им поставки.
Из-за санкций и курса на отказ от российского топлива западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
3-я международная специализированная выставка Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 19:23В мире
США впервые с апреля нарастили импорт товаров из РФ
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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