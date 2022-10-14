https://ria.ru/20221014/import-1823887135.html

Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России

Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России - РИА Новости, 14.10.2022

Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России

Тринадцать стран Евросоюза за июнь нарастили импорт из России, остальные четырнадцать сократили закупку российских товаров, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T06:06

2022-10-14T06:06

2022-10-14T15:20

экономика

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Тринадцать стран Евросоюза за июнь нарастили импорт из России, остальные четырнадцать сократили закупку российских товаров, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.Лидером среди нарастивших импорт оказалась Словения, которая увеличила ввоз российских товаров по сравнению с маем почти в два раза. Также значительно (на 69%) увеличила импорт Испания. На третьем месте по этому показателю — Швеция (48%).Четвертое место заняла Бельгия, которая в денежном выражении нарастила импорт на четверть. Первую пятерку замыкает Польша, увеличившая за месяц поставки из России на 19%. Также нарастили импорт Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.В то же время четырнадцать стран ЕС сократили ввоз российских товаров. Лидером стал Кипр, сокративший импорт на 92%, следом идут Австрия (40%) и Люксембург (37%). В число стран с максимальным снижением поставок из России также вошли Финляндия (падение на 27%), Португалия и Чехия (на 23%). Кроме того, уменьшили импорт российских товаров за июнь Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды и Франция.Больше всего в денежном выражении импортировала в июне Германия — она ввезла российских товаров на 3,5 миллиарда евро, далее следуют Италия (2,6 миллиарда евро) и Нидерланды (1,7 миллиарда евро). На четвертом месте расположилась Бельгия (1,3 миллиарда евро), на пятом — Франция (1,2 миллиарда евро).Мальта в июне стала страной с наименьшим импортом из России среди стран Евросоюза — 365,4 тысячи евро. Люксембург ввез российских товаров на 2,9 миллиона евро, Кипр - на 5,6 миллиона евро. Хорватия приобрела российских товаров на 12,1 миллиона евро, а Ирландия — на 17,5 миллиона евро.ЕС после начала Россией специальной операции на Украине начал вводить санкции против России, в том числе против импорта российских товаров и сырья. Также некоторые европейские страны отказались переходить на оплату российского газа за рубли, в результате чего "Газпром" прекратил им поставки.Из-за санкций и курса на отказ от российского топлива западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819586142.html

https://ria.ru/20221014/odinochestvo-1823885259.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/import-1821811617.html

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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии