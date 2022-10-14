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В Магадане зафиксировали вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 14.10.2022
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В Магадане зафиксировали вспышку птичьего гриппа
В Магадане зафиксировали вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 14.10.2022
В Магадане зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Ветеринарные врачи зафиксировали вспышку птичьего гриппа в одном из частных хозяйств Магадана, зараженную птицу уничтожили, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:18
2022-10-14T15:18
происшествия
магадан
магаданская область
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МАГАДАН, 14 окт – РИА Новости. Ветеринарные врачи зафиксировали вспышку птичьего гриппа в одном из частных хозяйств Магадана, зараженную птицу уничтожили, сообщает правительство региона."Биоматериал был отобран и направлен в федеральную ветеринарную лабораторию, которая подтвердила наличие вируса. В связи с чем на территории Магадана установлены ограничительные мероприятия. Установлена угрожаемая зона, зона наблюдения и очаг. В очаге уже изъято всё поголовье птиц и продукция птицеводства и уничтожено методом сжигания (72 птицы). В угрожаемой зоне (радиус 10 км) проводится ежедневный клинический осмотр в хозяйствах (11 штук), где имеется птица", - говорится в сообщении.Дополняется, что в соседних с зараженным хозяйствах изымут птицу для разрыва цепи передачи вируса, чтобы возбудитель гриппа птиц не распространился на еще большую территорию."Документы на установление карантина подготовлены. Указ губернатора сегодня вышел. Начинает работу комиссия по изъятию в хозяйствах, которые находятся в угрожаемой зоне. В зоне наблюдения, которая составляет сто километров от угрожаемой, будут проводиться мероприятия по контролю циркуляции вируса в птицеводческих хозяйствах и в дикой фауне в том числе. Мы совместно с министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области готовим рейды по выявлению трупов птиц и возможной циркуляции вируса", - дополняет ведомство.Уточняется, что причиной вспышки гриппа птиц санитарные врачи считают контакт домашней птицы с дикой перелетной, поскольку владелец организовал свободный выгул.
https://ria.ru/20221002/gripp-1821021073.html
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происшествия, магадан, магаданская область
Происшествия, Магадан, Магаданская область
15:18 14.10.2022
 
В Магадане зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в частных хозяйствах Магадана, птицу уничтожили

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкЦех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике
Цех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Цех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 14 окт – РИА Новости. Ветеринарные врачи зафиксировали вспышку птичьего гриппа в одном из частных хозяйств Магадана, зараженную птицу уничтожили, сообщает правительство региона.
"Биоматериал был отобран и направлен в федеральную ветеринарную лабораторию, которая подтвердила наличие вируса. В связи с чем на территории Магадана установлены ограничительные мероприятия. Установлена угрожаемая зона, зона наблюдения и очаг. В очаге уже изъято всё поголовье птиц и продукция птицеводства и уничтожено методом сжигания (72 птицы). В угрожаемой зоне (радиус 10 км) проводится ежедневный клинический осмотр в хозяйствах (11 штук), где имеется птица", - говорится в сообщении.
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Дополняется, что в соседних с зараженным хозяйствах изымут птицу для разрыва цепи передачи вируса, чтобы возбудитель гриппа птиц не распространился на еще большую территорию.
"Документы на установление карантина подготовлены. Указ губернатора сегодня вышел. Начинает работу комиссия по изъятию в хозяйствах, которые находятся в угрожаемой зоне. В зоне наблюдения, которая составляет сто километров от угрожаемой, будут проводиться мероприятия по контролю циркуляции вируса в птицеводческих хозяйствах и в дикой фауне в том числе. Мы совместно с министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области готовим рейды по выявлению трупов птиц и возможной циркуляции вируса", - дополняет ведомство.
Уточняется, что причиной вспышки гриппа птиц санитарные врачи считают контакт домашней птицы с дикой перелетной, поскольку владелец организовал свободный выгул.
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