https://ria.ru/20221014/granitsa-1824074148.html
Погранкомитет Белоруссии оценил ситуацию на границе с Украиной
Погранкомитет Белоруссии оценил ситуацию на границе с Украиной - РИА Новости, 14.10.2022
Погранкомитет Белоруссии оценил ситуацию на границе с Украиной
Председатель госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что особенно напряженная ситуация - на украинской границе, но сил и средств для ее защиты... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:32
2022-10-14T15:32
2022-10-14T15:32
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белоруссия
украина
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Председатель госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что особенно напряженная ситуация - на украинской границе, но сил и средств для ее защиты достаточно."Конечно, есть напряжение и с польской стороны, и со стороны прибалтийских стран, но особого внимания заслуживает украинское направление. Там пограничники несут службу в усиленном режиме, потому с их стороны на границу часто выходят люди без опознавательных знаков. Кроме этого, были ситуации провокаций и оскорбления наших государственных символов", - приводит слова Лаппо telegram-канал Sputnik Беларусь в пятницу.Он отметил, что в охране границы с украинской стороны в основном задействованы не пограничники, а силы территориальной обороны и масса других формирований силового блока, с которыми проводятся различные учения. "К белорусской границе подходят вооруженные группы людей, которые не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Неоднократно фиксировались провокационные действия, когда украинские военнослужащие целятся в белорусских пограничников, стреляют в воздух, зачастую находясь в нетрезвом состоянии. Кроме того, активно используются плавсредства и другая техника также без опознавательных знаков. Фиксируется ведение оптической, радиоэлектронной и радиотехнической разведки белорусской территории", - продолжил глава комитета.Он заявил о готовности белорусских пограничников охранять госграницу. "Мы в любом случае будем нести службу. Сил и средств защитить нашу государственную границу у нас достаточно", - подчеркнул председатель госпогранкомитета.
https://ria.ru/20221014/nablyudateli-1824062111.html
https://ria.ru/20221014/belorussiya-1823923900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, госпогранкомитет белоруссии
В мире, Белоруссия, Украина, Госпогранкомитет Белоруссии
Погранкомитет Белоруссии оценил ситуацию на границе с Украиной
Глава Погранкомитета Белоруссии Лаппо: самая напряженная ситуация — на украинской границе
МИНСК, 14 окт – РИА Новости.
Председатель госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил
, что особенно напряженная ситуация - на украинской границе, но сил и средств для ее защиты достаточно.
"Конечно, есть напряжение и с польской стороны, и со стороны прибалтийских стран, но особого внимания заслуживает украинское направление. Там пограничники несут службу в усиленном режиме, потому с их стороны на границу часто выходят люди без опознавательных знаков. Кроме этого, были ситуации провокаций и оскорбления наших государственных символов", - приводит слова Лаппо telegram-канал Sputnik Беларусь в пятницу.
Он отметил, что в охране границы с украинской стороны в основном задействованы не пограничники, а силы территориальной обороны и масса других формирований силового блока, с которыми проводятся различные учения. "К белорусской границе подходят вооруженные группы людей, которые не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Неоднократно фиксировались провокационные действия, когда украинские военнослужащие целятся в белорусских пограничников, стреляют в воздух, зачастую находясь в нетрезвом состоянии. Кроме того, активно используются плавсредства и другая техника также без опознавательных знаков. Фиксируется ведение оптической, радиоэлектронной и радиотехнической разведки белорусской территории", - продолжил глава комитета.
Он заявил о готовности белорусских пограничников охранять госграницу. "Мы в любом случае будем нести службу. Сил и средств защитить нашу государственную границу у нас достаточно", - подчеркнул председатель госпогранкомитета
.