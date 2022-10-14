https://ria.ru/20221014/granitsa-1824074148.html

Погранкомитет Белоруссии оценил ситуацию на границе с Украиной

Погранкомитет Белоруссии оценил ситуацию на границе с Украиной - РИА Новости, 14.10.2022

Погранкомитет Белоруссии оценил ситуацию на границе с Украиной

Председатель госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что особенно напряженная ситуация - на украинской границе, но сил и средств для ее защиты... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:32

2022-10-14T15:32

2022-10-14T15:32

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Председатель госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что особенно напряженная ситуация - на украинской границе, но сил и средств для ее защиты достаточно."Конечно, есть напряжение и с польской стороны, и со стороны прибалтийских стран, но особого внимания заслуживает украинское направление. Там пограничники несут службу в усиленном режиме, потому с их стороны на границу часто выходят люди без опознавательных знаков. Кроме этого, были ситуации провокаций и оскорбления наших государственных символов", - приводит слова Лаппо telegram-канал Sputnik Беларусь в пятницу.Он отметил, что в охране границы с украинской стороны в основном задействованы не пограничники, а силы территориальной обороны и масса других формирований силового блока, с которыми проводятся различные учения. "К белорусской границе подходят вооруженные группы людей, которые не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Неоднократно фиксировались провокационные действия, когда украинские военнослужащие целятся в белорусских пограничников, стреляют в воздух, зачастую находясь в нетрезвом состоянии. Кроме того, активно используются плавсредства и другая техника также без опознавательных знаков. Фиксируется ведение оптической, радиоэлектронной и радиотехнической разведки белорусской территории", - продолжил глава комитета.Он заявил о готовности белорусских пограничников охранять госграницу. "Мы в любом случае будем нести службу. Сил и средств защитить нашу государственную границу у нас достаточно", - подчеркнул председатель госпогранкомитета.

https://ria.ru/20221014/nablyudateli-1824062111.html

https://ria.ru/20221014/belorussiya-1823923900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, украина, госпогранкомитет белоруссии