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Белоруссия заявила, что Киеву нужно отвести от границы военных - РИА Новости, 14.10.2022
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Белоруссия заявила, что Киеву нужно отвести от границы военных
Белоруссия заявила, что Киеву нужно отвести от границы военных - РИА Новости, 14.10.2022
Белоруссия заявила, что Киеву нужно отвести от границы военных
Глава госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что для снижения напряженности на границе Киеву нужно отводить от нее представителей теробороны и... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:29
2022-10-14T15:32
в мире
белоруссия
киев
украина
g7
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МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Глава госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что для снижения напряженности на границе Киеву нужно отводить от нее представителей теробороны и военных, а не размещать там иностранные миссии с оружием."Для снижения напряженности украинцам нужно отводить от границы тероборону и военных, а не размещать иностранные миссии с оружием. Чем меньше военнослужащих, кроме пограничников, на границе, тем меньше и предпосылок для конфликтов", – приводятся слова Лаппо на сайте ведомства.Владимир Зеленский 11 октября призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.
https://ria.ru/20221014/belorussiya-1823923900.html
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в мире, белоруссия, киев, украина, g7
В мире, Белоруссия, Киев, Украина, G7
15:29 14.10.2022 (обновлено: 15:32 14.10.2022)
 
Белоруссия заявила, что Киеву нужно отвести от границы военных

Белоруссия заявила, что Киеву нужно отвести от границы военных для снижения тревожности

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие и резервисты
Белорусские военнослужащие и резервисты - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские военнослужащие и резервисты. Архивное фото
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МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Глава госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что для снижения напряженности на границе Киеву нужно отводить от нее представителей теробороны и военных, а не размещать там иностранные миссии с оружием.
"Для снижения напряженности украинцам нужно отводить от границы тероборону и военных, а не размещать иностранные миссии с оружием. Чем меньше военнослужащих, кроме пограничников, на границе, тем меньше и предпосылок для конфликтов", – приводятся слова Лаппо на сайте ведомства.
Владимир Зеленский 11 октября призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 10:22
Белоруссия усилила контроль на внешних границах
 
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