https://ria.ru/20221014/granitsa-1824073600.html

Белоруссия заявила, что Киеву нужно отвести от границы военных

Белоруссия заявила, что Киеву нужно отвести от границы военных - РИА Новости, 14.10.2022

Белоруссия заявила, что Киеву нужно отвести от границы военных

Глава госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что для снижения напряженности на границе Киеву нужно отводить от нее представителей теробороны и... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:29

2022-10-14T15:29

2022-10-14T15:32

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МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Глава госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что для снижения напряженности на границе Киеву нужно отводить от нее представителей теробороны и военных, а не размещать там иностранные миссии с оружием."Для снижения напряженности украинцам нужно отводить от границы тероборону и военных, а не размещать иностранные миссии с оружием. Чем меньше военнослужащих, кроме пограничников, на границе, тем меньше и предпосылок для конфликтов", – приводятся слова Лаппо на сайте ведомства.Владимир Зеленский 11 октября призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.

https://ria.ru/20221014/belorussiya-1823923900.html

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в мире, белоруссия, киев, украина, g7