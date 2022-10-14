На "Госуслугах" запустили новый сервис для турбизнеса
Ростуризм и Минцифры запустили на "Госуслугах" новый сервис для поддержки турбизнеса
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ростуризм и Минцифры запустили на портале госуслуг новый сервис для туристического бизнеса, он касается объектов размещения, введенных в эксплуатацию в этом году, сообщила глава туристического ведомства Зарина Догузова.
"Ростуризм и Минцифры по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко запустили на портале госуслуг сервис в рамках старта новой меры поддержки - нулевой ставки НДС для новых туристических объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года", - написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.
Она уточнила, что объектам, введенным в эксплуатацию после этой даты, прежде чем обратиться в налоговую инспекцию, необходимо заявиться и войти в Реестр объектов туристической индустрии. "Это можно быстро и удобно сделать благодаря нашему новому сервису онлайн через "Госуслуги", - пояснила глава ведомства.
Руководитель Ростуризма также напомнила, что туристические объекты, введенные в эксплуатацию до 1 января, тоже могут получить льготу на услуги предоставления мест для временного размещения гостей – для этого им достаточно просто обратиться в налоговые органы.
Нулевая ставка НДС для гостиниц и объектов туристической индустрии начала действовать в России с 1 июля. Президент России Владимир Путин в конце марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах поддержки российской экономики. В законе содержится в том числе предложенная Ростуризмом мера - установление нулевой ставки НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в реестр таких объектов.
Соответствующая мера вводится федеральным законом в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Нулевая ставка НДС для уже работающих гостиниц будет действовать до 30 июня 2027 года. Для новых объектов и для объектов, прошедших реновацию, нулевая ставка НДС будет действовать в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию.