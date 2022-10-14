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В США призывали Ирак воздержаться от насилия при формировании новой власти

В США призывали Ирак воздержаться от насилия при формировании новой власти - РИА Новости, 14.10.2022

В США призывали Ирак воздержаться от насилия при формировании новой власти

США приветствуют результаты президентских выборов в Ираке и призывают новое руководство страны учитывать волю своего народа, воздерживаясь от насилия и разрешая РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T01:12

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2022-10-14T01:13

в мире

нед прайс

ирак

сша

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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. США приветствуют результаты президентских выборов в Ираке и призывают новое руководство страны учитывать волю своего народа, воздерживаясь от насилия и разрешая спорные вопросы мирным путем, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Депутаты иракского парламента ранее днем большинством голосов избрали новым президентом страны 78-летнего Абдуллатыфа Рашида, причем президента удалось выбрать только с четвертой попытки. Вслед за этим глава государства поручил сформировать новое правительство.От лица Вашингтона дипломат подтвердил приверженность США дальнейшему развитию партнерства с Ираком во имя "реализации многочисленных общих приоритетных целей". "Мы надеемся на продолжение тесного сотрудничества между нашими странами", - заключил Прайс.Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли сформировать правительство.

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ирак

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в мире, нед прайс, ирак, сша