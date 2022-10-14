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В США призывали Ирак воздержаться от насилия при формировании новой власти
В США призывали Ирак воздержаться от насилия при формировании новой власти - РИА Новости, 14.10.2022
В США призывали Ирак воздержаться от насилия при формировании новой власти
США приветствуют результаты президентских выборов в Ираке и призывают новое руководство страны учитывать волю своего народа, воздерживаясь от насилия и разрешая РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T01:12
2022-10-14T01:12
2022-10-14T01:13
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. США приветствуют результаты президентских выборов в Ираке и призывают новое руководство страны учитывать волю своего народа, воздерживаясь от насилия и разрешая спорные вопросы мирным путем, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Депутаты иракского парламента ранее днем большинством голосов избрали новым президентом страны 78-летнего Абдуллатыфа Рашида, причем президента удалось выбрать только с четвертой попытки. Вслед за этим глава государства поручил сформировать новое правительство.От лица Вашингтона дипломат подтвердил приверженность США дальнейшему развитию партнерства с Ираком во имя "реализации многочисленных общих приоритетных целей". "Мы надеемся на продолжение тесного сотрудничества между нашими странами", - заключил Прайс.Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли сформировать правительство.
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в мире, нед прайс, ирак, сша
В мире, Нед Прайс, Ирак, США
01:12 14.10.2022 (обновлено: 01:13 14.10.2022)
В США призывали Ирак воздержаться от насилия при формировании новой власти
Представитель госдепа Прайс призвал новое руководство Ирака разрешать споры мирным путем
ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. США приветствуют результаты президентских выборов в Ираке и призывают новое руководство страны учитывать волю своего народа, воздерживаясь от насилия и разрешая спорные вопросы мирным путем, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Депутаты иракского парламента ранее днем большинством голосов избрали новым президентом страны 78-летнего Абдуллатыфа Рашида, причем президента удалось выбрать только с четвертой попытки. Вслед за этим глава государства поручил сформировать новое правительство.
"В то время, как политические лидеры Ирака формируют новое правительство, мы призываем их учитывать волю иракского народа, который отдал голос за правительство, отвечающее его потребностям. США настоятельно призывают все стороны воздержаться от насилия и разрешать разногласия дружественным и мирным путем посредством политического процесса", - сказал Прайс в распространенном письменном заявлении.
От лица Вашингтона
дипломат подтвердил приверженность США дальнейшему развитию партнерства с Ираком во имя "реализации многочисленных общих приоритетных целей". "Мы надеемся на продолжение тесного сотрудничества между нашими странами", - заключил Прайс.
Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли сформировать правительство.