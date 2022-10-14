https://ria.ru/20221014/gorlovka-1824168820.html
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские войска трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 14.10.2022
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские войска в пятницу трижды менее чем за 10 минут обстреляли Никитовский район Горловки снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:37
2022-10-14T18:37
2022-10-14T18:37
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска в пятницу трижды менее чем за 10 минут обстреляли Никитовский район Горловки снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.42 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 мм... 16.45 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 мм; 16.50 - н.п. Нелеповка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
В ДНР сообщили, что украинские войска за десять минут трижды обстреляли Горловку