https://ria.ru/20221014/golod-1823987526.html
ФАО ООН дала прогноз по количеству голодающих к 2030 году
ФАО ООН дала прогноз по количеству голодающих к 2030 году - РИА Новости, 14.10.2022
ФАО ООН дала прогноз по количеству голодающих к 2030 году
К 2030 году в условиях голода могут жить 670 млн человек, требуются усилия мировых сообществ для решения этой проблемы, заявил директор офиса Продовольственной... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:03
2022-10-14T13:03
2022-10-14T13:03
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. К 2030 году в условиях голода могут жить 670 млн человек, требуются усилия мировых сообществ для решения этой проблемы, заявил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков."Пандемия, которая до сих пор, к сожалению, продолжается усилила существующее неравенство между странами и внутри стран в этой области и существенно усложнила задачу по искоренению голода. Согласно нашим последним прогнозам, к 2030 году в условиях голода по прежнему могут жить почти 670 млн человек, что, конечно, отдаляет нас от решения задач по полной ликвидации голода", — сказал он в ходе пресс-конференции "Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность".Кобяков перечислил причины, которые сказываются на обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Это "продолжающаяся пандемия, вооружённые конфликты, негативные последствия изменения климата, экономические встряски, рост цен и общий фон международной напряжённости".Он отметил, что от международного сообщества и отдельных стран "потребуются кардинальные усилия для исправления этой ситуации".
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в мире, оон, здоровье - общество, россия, фао, совет безопасности оон, продовольственная и сельскохозяйственная организация оон
В мире, ООН, Здоровье - Общество, Россия, ФАО, Совет Безопасности ООН, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
ФАО ООН дала прогноз по количеству голодающих к 2030 году
Представитель ФАО ООН Кобаяков: к 2030 году может голодать 670 миллионов человек
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. К 2030 году в условиях голода могут жить 670 млн человек, требуются усилия мировых сообществ для решения этой проблемы, заявил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.
"Пандемия, которая до сих пор, к сожалению, продолжается усилила существующее неравенство между странами и внутри стран в этой области и существенно усложнила задачу по искоренению голода. Согласно нашим последним прогнозам, к 2030 году в условиях голода по прежнему могут жить почти 670 млн человек, что, конечно, отдаляет нас от решения задач по полной ликвидации голода", — сказал он в ходе пресс-конференции "Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность".
Кобяков перечислил причины, которые сказываются на обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Это "продолжающаяся пандемия, вооружённые конфликты, негативные последствия изменения климата, экономические встряски, рост цен и общий фон международной напряжённости".
Он отметил, что от международного сообщества и отдельных стран "потребуются кардинальные усилия для исправления этой ситуации".