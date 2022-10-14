Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Мали подорвался автобус - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/gibel-1823885736.html
СМИ: в Мали подорвался автобус
СМИ: в Мали подорвался автобус - РИА Новости, 14.10.2022
СМИ: в Мали подорвался автобус
Автобус подорвался на взрывном устройстве в центральной части Мали, по меньшей мере 11 человек погибли, еще 53 пассажира получили ранения, передает агентство... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T05:07
2022-10-14T05:14
в мире
мали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_c3c76840372f7550b3e3fab5950de0cd.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Автобус подорвался на взрывном устройстве в центральной части Мали, по меньшей мере 11 человек погибли, еще 53 пассажира получили ранения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в больнице.Как отмечается, этот регион является очагом джихадистского насилия.В последнее время в Мали идет активная борьба с террористическими группировками. В июне военные нейтрализовали более 60 джихадистов в центре африканского государства, где ранее в результате атак террористов погибли более 130 человек. Объектами нападений стали город Дьялассагу в области Мопти и близлежащие населенные пункты Диавели и Дессагу. В начале августа, по сообщению агентства Франс пресс, по меньшей мере 17 солдат и четыре мирных жителя погибли в результате атаки террористов в Тессите, в приграничной зоне между Мали, Буркина-Фасо и Нигером.
https://ria.ru/20170620/1496872120.html
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_89bf1cdf85c3101e841840fb657a94d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали
В мире, Мали
05:07 14.10.2022 (обновлено: 05:14 14.10.2022)
 
СМИ: в Мали подорвался автобус

AFP: 11 человек погибли в результате подрыва автобуса в центральной части Мали

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Мали. Город Бамако. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Автобус подорвался на взрывном устройстве в центральной части Мали, по меньшей мере 11 человек погибли, еще 53 пассажира получили ранения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в больнице.
"Автобус наехал на взрывное устройство во время движения по дороге между (населенными пунктами) Бандиагара и Гундака в регионе Мопти", - пишет агентство.
Как отмечается, этот регион является очагом джихадистского насилия.
В последнее время в Мали идет активная борьба с террористическими группировками. В июне военные нейтрализовали более 60 джихадистов в центре африканского государства, где ранее в результате атак террористов погибли более 130 человек. Объектами нападений стали город Дьялассагу в области Мопти и близлежащие населенные пункты Диавели и Дессагу. В начале августа, по сообщению агентства Франс пресс, по меньшей мере 17 солдат и четыре мирных жителя погибли в результате атаки террористов в Тессите, в приграничной зоне между Мали, Буркина-Фасо и Нигером.
Сотрудники сил безопасности Мали - РИА Новости, 1920, 20.06.2017
20 июня 2017, 02:45
США осудили теракт в Мали
 
В миреМали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала