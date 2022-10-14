https://ria.ru/20221014/gibel-1823885736.html
СМИ: в Мали подорвался автобус
СМИ: в Мали подорвался автобус - РИА Новости, 14.10.2022
СМИ: в Мали подорвался автобус
Автобус подорвался на взрывном устройстве в центральной части Мали, по меньшей мере 11 человек погибли, еще 53 пассажира получили ранения, передает агентство... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T05:07
2022-10-14T05:07
2022-10-14T05:14
в мире
мали
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Автобус подорвался на взрывном устройстве в центральной части Мали, по меньшей мере 11 человек погибли, еще 53 пассажира получили ранения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в больнице.Как отмечается, этот регион является очагом джихадистского насилия.В последнее время в Мали идет активная борьба с террористическими группировками. В июне военные нейтрализовали более 60 джихадистов в центре африканского государства, где ранее в результате атак террористов погибли более 130 человек. Объектами нападений стали город Дьялассагу в области Мопти и близлежащие населенные пункты Диавели и Дессагу. В начале августа, по сообщению агентства Франс пресс, по меньшей мере 17 солдат и четыре мирных жителя погибли в результате атаки террористов в Тессите, в приграничной зоне между Мали, Буркина-Фасо и Нигером.
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в мире, мали
05:07 14.10.2022 (обновлено: 05:14 14.10.2022)
СМИ: в Мали подорвался автобус
AFP: 11 человек погибли в результате подрыва автобуса в центральной части Мали