https://ria.ru/20221014/gibel-1823885736.html

СМИ: в Мали подорвался автобус

СМИ: в Мали подорвался автобус - РИА Новости, 14.10.2022

СМИ: в Мали подорвался автобус

Автобус подорвался на взрывном устройстве в центральной части Мали, по меньшей мере 11 человек погибли, еще 53 пассажира получили ранения, передает агентство... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T05:07

2022-10-14T05:07

2022-10-14T05:14

в мире

мали

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Автобус подорвался на взрывном устройстве в центральной части Мали, по меньшей мере 11 человек погибли, еще 53 пассажира получили ранения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в больнице.Как отмечается, этот регион является очагом джихадистского насилия.В последнее время в Мали идет активная борьба с террористическими группировками. В июне военные нейтрализовали более 60 джихадистов в центре африканского государства, где ранее в результате атак террористов погибли более 130 человек. Объектами нападений стали город Дьялассагу в области Мопти и близлежащие населенные пункты Диавели и Дессагу. В начале августа, по сообщению агентства Франс пресс, по меньшей мере 17 солдат и четыре мирных жителя погибли в результате атаки террористов в Тессите, в приграничной зоне между Мали, Буркина-Фасо и Нигером.

https://ria.ru/20170620/1496872120.html

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в мире, мали