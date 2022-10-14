https://ria.ru/20221014/gazoprovod-1824079549.html

Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2"

Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.10.2022

Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2"

Одна ветка газопровода "Северный поток 2", видимо, в рабочем состоянии, решение о ее запуске не принимается и вряд ли будет принято, но это уже дело не России,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:41

2022-10-14T15:41

2022-10-14T17:02

северный поток — 2

владимир путин

авария на "северных потоках"

в мире

россия

германия

генеральная прокуратура рф

nord stream 2 ag

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Одна ветка газопровода "Северный поток 2", видимо, в рабочем состоянии, решение о ее запуске не принимается и вряд ли будет принято, но это уже дело не России, а ее партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотя там одна ветка, как я говорил в Москве, все-таки, видимо, в рабочем состоянии, но и решение не принимается, судя по всему, вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Оператор "Северного потока 2" - компания Nord Stream 2 AG сообщила 10 октября, что снизила давление во второй нитке газопровода в качестве меры предосторожности, определится с дальнейшими шагами после обследования и обсуждения с вовлеченными госорганами. Этот трубопровод был построен и заполнен газом, но поставки по нему так и не начались - власти ФРГ в феврале остановили сертификацию.

https://ria.ru/20221014/rassledovanie-1824048109.html

https://ria.ru/20221013/gazoprovod-1823771030.html

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Путин: одна ветка "Северного потока – 2" в рабочем состоянии, но решение о ее запуске не принимается Путин: одна ветка "Северного потока – 2" в рабочем состоянии, но решение о ее запуске не принимается 2022-10-14T15:41 true PT0M43S

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северный поток — 2, владимир путин, авария на "северных потоках", в мире, россия, германия, генеральная прокуратура рф, nord stream 2 ag, северный поток, экономика