https://ria.ru/20221014/gazoprovod-1824079549.html
Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2"
Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.10.2022
Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2"
Одна ветка газопровода "Северный поток 2", видимо, в рабочем состоянии, решение о ее запуске не принимается и вряд ли будет принято, но это уже дело не России,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:41
2022-10-14T15:41
2022-10-14T17:02
северный поток — 2
владимир путин
авария на "северных потоках"
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nord stream 2 ag
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Одна ветка газопровода "Северный поток 2", видимо, в рабочем состоянии, решение о ее запуске не принимается и вряд ли будет принято, но это уже дело не России, а ее партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотя там одна ветка, как я говорил в Москве, все-таки, видимо, в рабочем состоянии, но и решение не принимается, судя по всему, вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Оператор "Северного потока 2" - компания Nord Stream 2 AG сообщила 10 октября, что снизила давление во второй нитке газопровода в качестве меры предосторожности, определится с дальнейшими шагами после обследования и обсуждения с вовлеченными госорганами. Этот трубопровод был построен и заполнен газом, но поставки по нему так и не начались - власти ФРГ в феврале остановили сертификацию.
https://ria.ru/20221014/rassledovanie-1824048109.html
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Путин: одна ветка "Северного потока – 2" в рабочем состоянии, но решение о ее запуске не принимается
Путин: одна ветка "Северного потока – 2" в рабочем состоянии, но решение о ее запуске не принимается
2022-10-14T15:41
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северный поток — 2, владимир путин, авария на "северных потоках", в мире, россия, германия, генеральная прокуратура рф, nord stream 2 ag, северный поток, экономика
Северный поток — 2, Владимир Путин, Авария на "Северных потоках", В мире, Россия, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Экономика
15:41 14.10.2022 (обновлено: 17:02 14.10.2022)
Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2"
Путин назвал запуск рабочей ветки "Северного потока — 2" маловероятным