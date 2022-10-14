Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/gazoprovod-1824079549.html
Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2"
Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.10.2022
Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2"
Одна ветка газопровода "Северный поток 2", видимо, в рабочем состоянии, решение о ее запуске не принимается и вряд ли будет принято, но это уже дело не России,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:41
2022-10-14T17:02
северный поток — 2
владимир путин
авария на "северных потоках"
в мире
россия
германия
генеральная прокуратура рф
nord stream 2 ag
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824120446_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf19a9b67f27be03cbeb7ade31ac2132.jpg
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Одна ветка газопровода "Северный поток 2", видимо, в рабочем состоянии, решение о ее запуске не принимается и вряд ли будет принято, но это уже дело не России, а ее партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотя там одна ветка, как я говорил в Москве, все-таки, видимо, в рабочем состоянии, но и решение не принимается, судя по всему, вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Оператор "Северного потока 2" - компания Nord Stream 2 AG сообщила 10 октября, что снизила давление во второй нитке газопровода в качестве меры предосторожности, определится с дальнейшими шагами после обследования и обсуждения с вовлеченными госорганами. Этот трубопровод был построен и заполнен газом, но поставки по нему так и не начались - власти ФРГ в феврале остановили сертификацию.
https://ria.ru/20221014/rassledovanie-1824048109.html
https://ria.ru/20221013/gazoprovod-1823771030.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: одна ветка "Северного потока – 2" в рабочем состоянии, но решение о ее запуске не принимается
Путин: одна ветка "Северного потока – 2" в рабочем состоянии, но решение о ее запуске не принимается
2022-10-14T15:41
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824120446_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4a30138977b3d6f2993fab2e26041dd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный поток — 2, владимир путин, авария на "северных потоках", в мире, россия, германия, генеральная прокуратура рф, nord stream 2 ag, северный поток, экономика
Северный поток — 2, Владимир Путин, Авария на "Северных потоках", В мире, Россия, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Экономика
15:41 14.10.2022 (обновлено: 17:02 14.10.2022)
 
Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2"

Путин назвал запуск рабочей ветки "Северного потока — 2" маловероятным

Читать ria.ru в
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Одна ветка газопровода "Северный поток 2", видимо, в рабочем состоянии, решение о ее запуске не принимается и вряд ли будет принято, но это уже дело не России, а ее партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотя там одна ветка, как я говорил в Москве, все-таки, видимо, в рабочем состоянии, но и решение не принимается, судя по всему, вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:39
Совместная следственная группа по ЧП на "Северных потоках" распалась
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Оператор "Северного потока 2" - компания Nord Stream 2 AG сообщила 10 октября, что снизила давление во второй нитке газопровода в качестве меры предосторожности, определится с дальнейшими шагами после обследования и обсуждения с вовлеченными госорганами. Этот трубопровод был построен и заполнен газом, но поставки по нему так и не начались - власти ФРГ в феврале остановили сертификацию.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 16:12
"Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", заявили в Кремле
 
Северный поток — 2Владимир ПутинАвария на "Северных потоках"В миреРоссияГерманияГенеральная прокуратура РФNord Stream 2 AGСеверный потокЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала