https://ria.ru/20221014/gaz-1824109736.html

Новак не исключил снижения добычи газа за год на десять процентов

Новак не исключил снижения добычи газа за год на десять процентов - РИА Новости, 14.10.2022

Новак не исключил снижения добычи газа за год на десять процентов

Добыча природного газа в России в 2022 году может снизиться примерно на 10% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:39

2022-10-14T16:39

2022-10-14T17:00

экономика

россия

александр новак

цены на нефть

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Добыча природного газа в России в 2022 году может снизиться примерно на 10% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели."Меньше, чем в прошлом году... Точно цифру не скажу, но если экспорт будет, как сегодня, до 10%, наверное, общий объем может сократиться", - сказал Новак, отвечая на вопрос по прогнозу добычи газа в РФ в 2022 году.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220928/neft-1819963939.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, александр новак, цены на нефть