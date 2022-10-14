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Новак не исключил снижения добычи газа за год на десять процентов - РИА Новости, 14.10.2022
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Новак не исключил снижения добычи газа за год на десять процентов
Новак не исключил снижения добычи газа за год на десять процентов - РИА Новости, 14.10.2022
Новак не исключил снижения добычи газа за год на десять процентов
Добыча природного газа в России в 2022 году может снизиться примерно на 10% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:39
2022-10-14T17:00
экономика
россия
александр новак
цены на нефть
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Добыча природного газа в России в 2022 году может снизиться примерно на 10% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели."Меньше, чем в прошлом году... Точно цифру не скажу, но если экспорт будет, как сегодня, до 10%, наверное, общий объем может сократиться", - сказал Новак, отвечая на вопрос по прогнозу добычи газа в РФ в 2022 году.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, Цены на нефть
16:39 14.10.2022 (обновлено: 17:00 14.10.2022)
 
Новак не исключил снижения добычи газа за год на десять процентов

Новак допустил, что добыча газа в России в 2022 году может снизиться на десять процентов

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в медиабанкБуровая вышка на Самотлорском месторождении нефти и газа
Буровая вышка на Самотлорском месторождении нефти и газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Буровая вышка на Самотлорском месторождении нефти и газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Добыча природного газа в России в 2022 году может снизиться примерно на 10% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.
"Меньше, чем в прошлом году... Точно цифру не скажу, но если экспорт будет, как сегодня, до 10%, наверное, общий объем может сократиться", - сказал Новак, отвечая на вопрос по прогнозу добычи газа в РФ в 2022 году.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Морская платформа Орлан в Охотском море, задействованная в проекте Сахалин-1 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 06:54
На проекте "Сахалин-1" остановили добычу нефти и газа
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакЦены на нефть
 
 
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