https://ria.ru/20221014/gaz-1824109736.html
Новак не исключил снижения добычи газа за год на десять процентов
Новак не исключил снижения добычи газа за год на десять процентов - РИА Новости, 14.10.2022
Новак не исключил снижения добычи газа за год на десять процентов
Добыча природного газа в России в 2022 году может снизиться примерно на 10% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:39
2022-10-14T16:39
2022-10-14T17:00
экономика
россия
александр новак
цены на нефть
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Добыча природного газа в России в 2022 году может снизиться примерно на 10% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели."Меньше, чем в прошлом году... Точно цифру не скажу, но если экспорт будет, как сегодня, до 10%, наверное, общий объем может сократиться", - сказал Новак, отвечая на вопрос по прогнозу добычи газа в РФ в 2022 году.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, Цены на нефть
16:39 14.10.2022 (обновлено: 17:00 14.10.2022)
Новак не исключил снижения добычи газа за год на десять процентов
Новак допустил, что добыча газа в России в 2022 году может снизиться на десять процентов
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Добыча природного газа в России в 2022 году может снизиться примерно на 10% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.
"Меньше, чем в прошлом году... Точно цифру не скажу, но если экспорт будет, как сегодня, до 10%, наверное, общий объем может сократиться", - сказал Новак, отвечая на вопрос по прогнозу добычи газа в РФ в 2022 году.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.