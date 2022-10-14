Рейтинг@Mail.ru
Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/gaz-1824098597.html
Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе
Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе - РИА Новости, 14.10.2022
Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе
Россия не видит предпосылок для возврата цен на газ в Европе к прежним уровням в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:23
2022-10-14T16:23
экономика
александр новак
европа
россия
природный газ
в мире
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823456826_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_da9727f57a22dfd3863e9b8616c904ae.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия не видит предпосылок для возврата цен на газ в Европе к прежним уровням в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Неизвестно, как дальше будет, но на сегодняшний день, в перспективе, в ближайшее время мы не видим предпосылок, чтобы цены на газ (в Европе — ред.) вернулись к тем уровням, которые раньше были", — сказал Новак во время панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели.Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Отметку в 2000 долларов на лондонской бирже ICE котировки преодолели в декабре.Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта текущего года. К середине октября котировки снизились до уровня 1500–1700 долларов.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221014/khab-1824045251.html
https://ria.ru/20221014/gaz-1823894564.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823456826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd74a050df3ab75226ad320163c9422d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр новак, европа, россия, природный газ, в мире, цены
Экономика, Александр Новак, Европа, Россия, Природный газ, В мире, Цены
16:23 14.10.2022
 
Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе

Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия не видит предпосылок для возврата цен на газ в Европе к прежним уровням в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Неизвестно, как дальше будет, но на сегодняшний день, в перспективе, в ближайшее время мы не видим предпосылок, чтобы цены на газ (в Европе — ред.) вернулись к тем уровням, которые раньше были", — сказал Новак во время панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:34
В Еврокомиссии прокомментировали идею Путина о газовом хабе в Турции
Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Отметку в 2000 долларов на лондонской бирже ICE котировки преодолели в декабре.
Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта текущего года. К середине октября котировки снизились до уровня 1500–1700 долларов.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:12
Замминистра нефти Ирана заявил, что Тегеран готов к своповым поставкам газа
 
ЭкономикаАлександр НовакЕвропаРоссияПриродный газВ миреЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала