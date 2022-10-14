https://ria.ru/20221014/gaz-1824098597.html
Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе
Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе - РИА Новости, 14.10.2022
Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе
Россия не видит предпосылок для возврата цен на газ в Европе к прежним уровням в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:23
2022-10-14T16:23
2022-10-14T16:23
экономика
александр новак
европа
россия
природный газ
в мире
цены
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия не видит предпосылок для возврата цен на газ в Европе к прежним уровням в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Неизвестно, как дальше будет, но на сегодняшний день, в перспективе, в ближайшее время мы не видим предпосылок, чтобы цены на газ (в Европе — ред.) вернулись к тем уровням, которые раньше были", — сказал Новак во время панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели.Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Отметку в 2000 долларов на лондонской бирже ICE котировки преодолели в декабре.Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта текущего года. К середине октября котировки снизились до уровня 1500–1700 долларов.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221014/khab-1824045251.html
https://ria.ru/20221014/gaz-1823894564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, европа, россия, природный газ, в мире, цены
Экономика, Александр Новак, Европа, Россия, Природный газ, В мире, Цены
Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе
Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе в ближайшее время
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия не видит предпосылок для возврата цен на газ в Европе к прежним уровням в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Неизвестно, как дальше будет, но на сегодняшний день, в перспективе, в ближайшее время мы не видим предпосылок, чтобы цены на газ (в Европе — ред.) вернулись к тем уровням, которые раньше были", — сказал Новак во время панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели.
Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Отметку в 2000 долларов на лондонской бирже ICE котировки преодолели в декабре.
Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта текущего года. К середине октября котировки снизились до уровня 1500–1700 долларов.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.