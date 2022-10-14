https://ria.ru/20221014/gaz-1824098597.html

Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе

Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе - РИА Новости, 14.10.2022

Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе

Россия не видит предпосылок для возврата цен на газ в Европе к прежним уровням в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:23

2022-10-14T16:23

2022-10-14T16:23

экономика

александр новак

европа

россия

природный газ

в мире

цены

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия не видит предпосылок для возврата цен на газ в Европе к прежним уровням в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Неизвестно, как дальше будет, но на сегодняшний день, в перспективе, в ближайшее время мы не видим предпосылок, чтобы цены на газ (в Европе — ред.) вернулись к тем уровням, которые раньше были", — сказал Новак во время панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели.Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Отметку в 2000 долларов на лондонской бирже ICE котировки преодолели в декабре.Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта текущего года. К середине октября котировки снизились до уровня 1500–1700 долларов.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221014/khab-1824045251.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, александр новак, европа, россия, природный газ, в мире, цены