https://ria.ru/20221014/gaz-1824065023.html

Россия не хочет высоких цен на газ, заявил Новак

Россия не хочет высоких цен на газ, заявил Новак - РИА Новости, 14.10.2022

Россия не хочет высоких цен на газ, заявил Новак

Высокие цены на газ не в интересах Москвы, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью агентству Анадолу. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:11

2022-10-14T15:11

2022-10-14T15:11

экономика

александр новак

европа

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КАИР, 14 окт - РИА Новости. Высокие цены на газ не в интересах Москвы, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью агентству Анадолу."Мы не хотим высоких цен на газ. Если они высокие, то усилия по получению альтернативных и возобновляемых источников энергии могут быть ускорены", - сказал Новак. Он указал, что проблема с поставками газа в европейские страны искусственно создана политиками ЕС.Текущие цены на газ в Европе в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне. Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Средняя за сентябрь расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE, составила 2093 доллара. В августе показатель и вовсе оказался рекордным за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года, достигнув 2450 долларов. В октябре котировки просели до примерно 1500 долларов.

https://ria.ru/20221014/gaz-1823976720.html

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экономика, александр новак, европа, россия, москва, евросоюз