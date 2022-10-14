https://ria.ru/20221014/gaz-1824031404.html

Новак: Россия может поставлять Европе через Турцию 63 миллиарда кубов газа

Новак: Россия может поставлять Европе через Турцию 63 миллиарда кубов газа - РИА Новости, 14.10.2022

Новак: Россия может поставлять Европе через Турцию 63 миллиарда кубов газа

Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год, заявил в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:09

2022-10-14T14:09

2022-10-14T14:17

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КАИР, 14 окт - РИА Новости. Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год, заявил в интервью агентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, нереализованный "Южный поток", который был свернут и позже превратился в "Турецкий поток", был запланирован как газопровод на четыре нитки общей мощностью в 63 миллиарда кубометров газа."Если будет спрос, то эта потенциальная дополнительная мощность может быть использована для поставок газа европейским клиентам через Черное море и Турцию", - заявил Новак.Он подчеркнул, что у РФ и Турции "крайне хорошие" отношения в сфере энергетики.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.

https://ria.ru/20221014/gaz-1824033452.html

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цены на нефть, европа, россия, турция, экономика, александр новак, владимир путин, турецкий поток, южный поток