https://ria.ru/20221014/gaz-1824031404.html
Новак: Россия может поставлять Европе через Турцию 63 миллиарда кубов газа
Новак: Россия может поставлять Европе через Турцию 63 миллиарда кубов газа - РИА Новости, 14.10.2022
Новак: Россия может поставлять Европе через Турцию 63 миллиарда кубов газа
Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год, заявил в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:09
2022-10-14T14:09
2022-10-14T14:17
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КАИР, 14 окт - РИА Новости. Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год, заявил в интервью агентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, нереализованный "Южный поток", который был свернут и позже превратился в "Турецкий поток", был запланирован как газопровод на четыре нитки общей мощностью в 63 миллиарда кубометров газа."Если будет спрос, то эта потенциальная дополнительная мощность может быть использована для поставок газа европейским клиентам через Черное море и Турцию", - заявил Новак.Он подчеркнул, что у РФ и Турции "крайне хорошие" отношения в сфере энергетики.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.
https://ria.ru/20221014/gaz-1824033452.html
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цены на нефть, европа, россия, турция, экономика, александр новак, владимир путин, турецкий поток, южный поток
Цены на нефть, Европа, Россия, Турция, Экономика, Александр Новак, Владимир Путин, Турецкий поток, Южный поток
14:09 14.10.2022 (обновлено: 14:17 14.10.2022)
Новак: Россия может поставлять Европе через Турцию 63 миллиарда кубов газа
Новак: Россия может поставлять в Европу через Турцию порядка 63 миллиарда кубов газа в год