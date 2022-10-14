https://ria.ru/20221014/gaz-1823894564.html

Замминистра нефти Ирана заявил, что Тегеран готов к своповым поставкам газа

Замминистра нефти Ирана заявил, что Тегеран готов к своповым поставкам газа - РИА Новости, 14.10.2022

Замминистра нефти Ирана заявил, что Тегеран готов к своповым поставкам газа

Тегеран ожидает, что РФ согласует с Туркменией вопрос о своповых поставках газа в Иран, рассчитывает, что начнет получать газ до конца 2022 года, заявил РИА... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:12

2022-10-14T08:12

2022-10-14T08:13

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Тегеран ожидает, что РФ согласует с Туркменией вопрос о своповых поставках газа в Иран, рассчитывает, что начнет получать газ до конца 2022 года, заявил РИА Новости замминистра нефти Ирана Ахмад Асадзаде."Мы на сто процентов готовы, наша инфраструктура готова, мы проделали всю необходимую работу. Надеемся, что российская сторона проведет свою, договорится с Туркменией, проведет необходимые согласования, поскольку через Туркмению этот газ будет поставляться. Тогда до конца года мы сможем получить газ. Мяч на стороне России, как мы говорим", - сказал чиновник.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что соглашение о своповых операциях с Ираном на первом этапе может охватить 5 миллионов тонн в год нефти и до 10 миллиардов кубометров газа.

https://ria.ru/20161110/1481071449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, россия, тегеран (город), в мире