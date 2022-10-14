Рейтинг@Mail.ru
Дело Галявиева направили в Верховный суд Татарстана - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/galyaviev-1823940557.html
Дело Галявиева направили в Верховный суд Татарстана
Дело Галявиева направили в Верховный суд Татарстана - РИА Новости, 14.10.2022
Дело Галявиева направили в Верховный суд Татарстана
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, и направило материалы в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:09
2022-10-14T11:17
казань
стрельба в школе в казани
генеральная прокуратура рф
происшествия
ильназ галявиев
россия
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742170977_0:54:1633:973_1920x0_80_0_0_826d2cf89fb025d259a2d923a025f2fd.jpg
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, и направило материалы в Верховный суд Татарстана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в пятницу."Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильназа Галявиева. Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступлений… убийство, покушение на убийство, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств и умышленные уничтожение или повреждение имущества", - перечисляется в релизе. Уголовное дело направлено в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу.По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении". Отмечается, что Галявиев признан вменяемым, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся.В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Сейчас Галявиев находится в СИЗО.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742170977_38:0:1633:1196_1920x0_80_0_0_27297a037834160a933ab08dc18d03d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, стрельба в школе в казани, генеральная прокуратура рф, происшествия, ильназ галявиев, россия, республика татарстан (татарстан)
Казань, Стрельба в школе в Казани, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Ильназ Галявиев, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
11:09 14.10.2022 (обновлено: 11:17 14.10.2022)
 
Дело Галявиева направили в Верховный суд Татарстана

Дело устроившего массовое убийство в школе Галявиева направили в Верховный суд Татарстана

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкИльназ Галявиев
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Ильназ Галявиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, и направило материалы в Верховный суд Татарстана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в пятницу.
"Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильназа Галявиева. Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступлений… убийство, покушение на убийство, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств и умышленные уничтожение или повреждение имущества", - перечисляется в релизе. Уголовное дело направлено в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу.
По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении". Отмечается, что Галявиев признан вменяемым, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся.
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Сейчас Галявиев находится в СИЗО.
Автомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 11:44
Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2022 годах
 
КазаньСтрельба в школе в КазаниГенеральная прокуратура РФПроисшествияИльназ ГалявиевРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала