11:09 14.10.2022 (обновлено: 11:17 14.10.2022)
Дело Галявиева направили в Верховный суд Татарстана
Дело устроившего массовое убийство в школе Галявиева направили в Верховный суд Татарстана
Ильназ Галявиев. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, и направило материалы в Верховный суд Татарстана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в пятницу.
"Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильназа Галявиева. Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступлений… убийство, покушение на убийство, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств и умышленные уничтожение или повреждение имущества", - перечисляется в релизе. Уголовное дело направлено в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу.
По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении". Отмечается, что Галявиев признан вменяемым, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся.
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Сейчас Галявиев находится в СИЗО.
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