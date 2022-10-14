https://ria.ru/20221014/g7-1823897379.html
Потолок цен на энергоресурсы не сработает, считают в Миннефти Ирана
Потолок цен на энергоресурсы не сработает, считают в Миннефти Ирана - РИА Новости, 14.10.2022
Потолок цен на энергоресурсы не сработает, считают в Миннефти Ирана
"Большая семерка", вводя потолок цен на энергоресурсы РФ, стреляет по собственной энергобезопасности, заявил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:41
2022-10-14T08:41
2022-10-14T08:41
экономика
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иран
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. "Большая семерка", вводя потолок цен на энергоресурсы РФ, стреляет по собственной энергобезопасности, заявил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде."Это выстрел по их же собственной энергетической безопасности", - сказал он."Время односторонних подходов, империализма прошло. Подобного рода шаги не пройдут. Мы в течение 40 лет живем под санкциями США, эти санкции пошли нам на пользу - мы сами смогли производить значительную часть оборудования. На мой взгляд, предпринимаемые против России шаги также пойдут на пользу РФ", - добавил Асадзаде.Чиновник отметил, что западные страны, с одной стороны, проводят встречи по охране окружающей среды, с другой, предпринимают действия, которые вынуждают их использовать больше ресурсов, загрязняющих природу.Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.В минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель.
https://ria.ru/20221013/neft-1823860377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, иран, сша, министерство финансов сша, g7
Экономика, Россия, Иран, США, Министерство финансов США, G7
Потолок цен на энергоресурсы не сработает, считают в Миннефти Ирана
В Миннефти Ирана назвали потолок цен на энергоресурсы выстрелом по энергобезопасности G7
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. "Большая семерка", вводя потолок цен на энергоресурсы РФ, стреляет по собственной энергобезопасности, заявил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.
"Это выстрел по их же собственной энергетической безопасности", - сказал он.
"Время односторонних подходов, империализма прошло. Подобного рода шаги не пройдут. Мы в течение 40 лет живем под санкциями США
, эти санкции пошли нам на пользу - мы сами смогли производить значительную часть оборудования. На мой взгляд, предпринимаемые против России шаги также пойдут на пользу РФ", - добавил Асадзаде.
Чиновник отметил, что западные страны, с одной стороны, проводят встречи по охране окружающей среды, с другой, предпринимают действия, которые вынуждают их использовать больше ресурсов, загрязняющих природу.
Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.
В минфине США
предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель.