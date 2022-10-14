https://ria.ru/20221014/g7-1823897379.html

Потолок цен на энергоресурсы не сработает, считают в Миннефти Ирана

Потолок цен на энергоресурсы не сработает, считают в Миннефти Ирана - РИА Новости, 14.10.2022

Потолок цен на энергоресурсы не сработает, считают в Миннефти Ирана

"Большая семерка", вводя потолок цен на энергоресурсы РФ, стреляет по собственной энергобезопасности, заявил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:41

2022-10-14T08:41

2022-10-14T08:41

экономика

россия

иран

сша

министерство финансов сша

g7

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. "Большая семерка", вводя потолок цен на энергоресурсы РФ, стреляет по собственной энергобезопасности, заявил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде."Это выстрел по их же собственной энергетической безопасности", - сказал он."Время односторонних подходов, империализма прошло. Подобного рода шаги не пройдут. Мы в течение 40 лет живем под санкциями США, эти санкции пошли нам на пользу - мы сами смогли производить значительную часть оборудования. На мой взгляд, предпринимаемые против России шаги также пойдут на пользу РФ", - добавил Асадзаде.Чиновник отметил, что западные страны, с одной стороны, проводят встречи по охране окружающей среды, с другой, предпринимают действия, которые вынуждают их использовать больше ресурсов, загрязняющих природу.Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.В минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель.

https://ria.ru/20221013/neft-1823860377.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, иран, сша, министерство финансов сша, g7