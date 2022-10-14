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ЕК представит план выделения Украине "предсказуемого финансирования" - РИА Новости, 14.10.2022
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ЕК представит план выделения Украине "предсказуемого финансирования"
ЕК представит план выделения Украине "предсказуемого финансирования" - РИА Новости, 14.10.2022
ЕК представит план выделения Украине "предсказуемого финансирования"
Еврокомиссия (ЕК) представит в ближайшие недели план по предоставлению Украине "предсказуемого финансирования", написал в своём Twitter исполнительный... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:34
2022-10-14T20:34
украина
еврокомиссия
евросоюз
валдис домбровскис
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) представит в ближайшие недели план по предоставлению Украине "предсказуемого финансирования", написал в своём Twitter исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис."ЕС тесно сотрудничает с финансовыми учреждениями, чтобы предоставить Украине предсказуемое финансирование. Еврокомиссия представит конкретный план в ближайшие недели", - сообщил он.Евросоюз ранее согласовал предоставление Украине еще 5 миллиардов евро макрофинансовых кредитов, которые планировалось перечислить несколькими траншами. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщал в начале октября, что ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, а следующие две части будут перечислены позже в этом году.Эти 5 миллиардов являются частью анонсированного в мае пакета общим объемом до 9 миллиардов евро, один миллиард из которого был перечислен летом.
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украина, еврокомиссия, евросоюз, валдис домбровскис
Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Валдис Домбровскис
20:34 14.10.2022
 
ЕК представит план выделения Украине "предсказуемого финансирования"

ЕК в ближайшие недели представит план выделения Украине "предсказуемого финансирования"

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) представит в ближайшие недели план по предоставлению Украине "предсказуемого финансирования", написал в своём Twitter исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
"ЕС тесно сотрудничает с финансовыми учреждениями, чтобы предоставить Украине предсказуемое финансирование. Еврокомиссия представит конкретный план в ближайшие недели", - сообщил он.
Евросоюз ранее согласовал предоставление Украине еще 5 миллиардов евро макрофинансовых кредитов, которые планировалось перечислить несколькими траншами. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщал в начале октября, что ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, а следующие две части будут перечислены позже в этом году.
Эти 5 миллиардов являются частью анонсированного в мае пакета общим объемом до 9 миллиардов евро, один миллиард из которого был перечислен летом.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 18:37Специальная военная операция на Украине
Минобороны Эстонии заявило, что помощь Украине не вредит обороноспособности
 
УкраинаЕврокомиссияЕвросоюзВалдис Домбровскис
 
 
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