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В Италии открылся Римский кинофестиваль - РИА Новости, 14.10.2022
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Культура
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В Италии открылся Римский кинофестиваль
В Италии открылся Римский кинофестиваль - РИА Новости, 14.10.2022
В Италии открылся Римский кинофестиваль
В Италии стартовал XVII-й Римский кинофестиваль. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:15
2022-10-14T11:26
культура
новости культуры
пьерфранческо фавино
дженнифер лоуренс
итан хоук
рим
италия
кино и сериалы
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РИМ, 14 окт — РИА Новости. В Италии стартовал XVII-й Римский кинофестиваль. В программе 130 фильмов. В основной конкурс попали "Красное, белое и вода" с Дженнифер Лоуренс, "Raymond Ray" с Итаном Хоуком и Юэном Макгрегором и другие ленты. Вне конкурса в Риме покажут последнюю работу Стивена Спилберга "Фабельманы", "Меню" с Рэйфом Файнсом и Аней Тейлор-Джой, а также "Амстердам", в котором снялись Кристиан Бейл, Марго Робби и Роберт Де Ниро.Римский кинофестиваль продлится до 23 октября.
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новости культуры, пьерфранческо фавино, дженнифер лоуренс, итан хоук, рим, италия, кино и сериалы, кинофестиваль, римский кинофестиваль, юэн макгрегор, стивен спилберг, рэйф файнс, кристиан бейл, роберт де ниро
Культура, Новости культуры, Пьерфранческо Фавино, Дженнифер Лоуренс, Итан Хоук, Рим, Италия, Кино и сериалы, кинофестиваль, Римский кинофестиваль, Юэн Макгрегор, Стивен Спилберг, Рэйф Файнс, Кристиан Бейл, Роберт Де Ниро
11:15 14.10.2022 (обновлено: 11:26 14.10.2022)
 
В Италии открылся Римский кинофестиваль

Римский кинофестиваль открылся 13 октября, в его программе 130 фильмов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме
Вид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РИМ, 14 окт — РИА Новости. В Италии стартовал XVII-й Римский кинофестиваль.
В программе 130 фильмов. В основной конкурс попали "Красное, белое и вода" с Дженнифер Лоуренс, "Raymond Ray" с Итаном Хоуком и Юэном Макгрегором и другие ленты.
Вне конкурса в Риме покажут последнюю работу Стивена Спилберга "Фабельманы", "Меню" с Рэйфом Файнсом и Аней Тейлор-Джой, а также "Амстердам", в котором снялись Кристиан Бейл, Марго Робби и Роберт Де Ниро.
Римский кинофестиваль продлится до 23 октября.
Кадр из фильма Корсаж
13 октября, 08:00Культура
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КультураНовости культурыПьерфранческо ФавиноДженнифер ЛоуренсИтан ХоукРимИталияКино и сериалыкинофестивальРимский кинофестивальЮэн МакгрегорСтивен СпилбергРэйф ФайнсКристиан БейлРоберт Де Ниро
 
 
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