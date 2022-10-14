https://ria.ru/20221014/festival-1823938071.html

В Италии открылся Римский кинофестиваль

В Италии открылся Римский кинофестиваль - РИА Новости, 14.10.2022

В Италии открылся Римский кинофестиваль

В Италии стартовал XVII-й Римский кинофестиваль. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:15

2022-10-14T11:15

2022-10-14T11:26

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кино и сериалы

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РИМ, 14 окт — РИА Новости. В Италии стартовал XVII-й Римский кинофестиваль. В программе 130 фильмов. В основной конкурс попали "Красное, белое и вода" с Дженнифер Лоуренс, "Raymond Ray" с Итаном Хоуком и Юэном Макгрегором и другие ленты. Вне конкурса в Риме покажут последнюю работу Стивена Спилберга "Фабельманы", "Меню" с Рэйфом Файнсом и Аней Тейлор-Джой, а также "Амстердам", в котором снялись Кристиан Бейл, Марго Робби и Роберт Де Ниро.Римский кинофестиваль продлится до 23 октября.

https://ria.ru/20221013/kino-1823420995.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, пьерфранческо фавино, дженнифер лоуренс, итан хоук, рим, италия, кино и сериалы, кинофестиваль, римский кинофестиваль, юэн макгрегор, стивен спилберг, рэйф файнс, кристиан бейл, роберт де ниро