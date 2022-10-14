https://ria.ru/20221014/festival-1823938071.html
В Италии открылся Римский кинофестиваль
В Италии открылся Римский кинофестиваль - РИА Новости, 14.10.2022
В Италии открылся Римский кинофестиваль
В Италии стартовал XVII-й Римский кинофестиваль. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:15
2022-10-14T11:15
2022-10-14T11:26
культура
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РИМ, 14 окт — РИА Новости. В Италии стартовал XVII-й Римский кинофестиваль. В программе 130 фильмов. В основной конкурс попали "Красное, белое и вода" с Дженнифер Лоуренс, "Raymond Ray" с Итаном Хоуком и Юэном Макгрегором и другие ленты. Вне конкурса в Риме покажут последнюю работу Стивена Спилберга "Фабельманы", "Меню" с Рэйфом Файнсом и Аней Тейлор-Джой, а также "Амстердам", в котором снялись Кристиан Бейл, Марго Робби и Роберт Де Ниро.Римский кинофестиваль продлится до 23 октября.
https://ria.ru/20221013/kino-1823420995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, пьерфранческо фавино, дженнифер лоуренс, итан хоук, рим, италия, кино и сериалы, кинофестиваль, римский кинофестиваль, юэн макгрегор, стивен спилберг, рэйф файнс, кристиан бейл, роберт де ниро
Культура, Новости культуры, Пьерфранческо Фавино, Дженнифер Лоуренс, Итан Хоук, Рим, Италия, Кино и сериалы, кинофестиваль, Римский кинофестиваль, Юэн Макгрегор, Стивен Спилберг, Рэйф Файнс, Кристиан Бейл, Роберт Де Ниро
11:15 14.10.2022 (обновлено: 11:26 14.10.2022)
В Италии открылся Римский кинофестиваль
Римский кинофестиваль открылся 13 октября, в его программе 130 фильмов