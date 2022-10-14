https://ria.ru/20221014/fenazepam-1824170867.html

Росздравнадзор заверил в отсутствии дефицита "Феназепама" в России

Росздравнадзор заверил в отсутствии дефицита "Феназепама" в России - РИА Новости, 14.10.2022

Росздравнадзор заверил в отсутствии дефицита "Феназепама" в России

Дефицита успокоительного препарата "Феназепам" в России нет, он доступен, в аптеках на сегодняшний день есть 80 тысяч упаковок, запасов достаточно на 5 месяцев, РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:44

2022-10-14T18:44

2022-10-14T18:44

здоровье - общество

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дефицита успокоительного препарата "Феназепам" в России нет, он доступен, в аптеках на сегодняшний день есть 80 тысяч упаковок, запасов достаточно на 5 месяцев, при этом они пополняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее издание РБК сообщило, что, согласно данным DSM Group, в прошлом году средняя стоимость проданной упаковки препарата "Феназепам" в рознице не превышала 300 рублей, а за январь-август этого года она выросла почти вдвое - до 532,2 рубля. По данным издания, предложение "Феназепама" в аптеках в этом году резко сократилось, основной производитель препарата оценивает падение розничных продаж в 40 раз."С начала года в России произведено 445 тысяч упаковок препарата. Таким образом, препарат доступен, его дефицита нет",- говорится в сообщении. По данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день в аптечных сетях, в медучреждениях и на складах дистрибьюторов в России находятся более 440 тысяч упаковок феназепама, из них 80 тысяч – в аптеках. При текущем спросе запасов достаточно на 5 месяцев, при этом они пополняются, уточнили в пресс-службе.Ранее в Росздравнадзоре сообщали, что территориальный орган ведомства по Москве и Московской области проведет проверку после сообщений о завышении цены на "Феназепам".

https://ria.ru/20220330/lekarstva-1780977915.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)