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В ЕС подтвердили слова Борреля об ответе на российский ядерный удар - РИА Новости, 14.10.2022
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В ЕС подтвердили слова Борреля об ответе на российский ядерный удар
В ЕС подтвердили слова Борреля об ответе на российский ядерный удар - РИА Новости, 14.10.2022
В ЕС подтвердили слова Борреля об ответе на российский ядерный удар
В пресс-службе Еврокомиссии прокомментировали слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о военном ответе в случае применения Россией ядерного оружия, отметив,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:49
2022-10-14T18:49
жозеп боррель
россия
украина
евросоюз
еврокомиссия
ситуация в днр и лнр
европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. В пресс-службе Еврокомиссии прокомментировали слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о военном ответе в случае применения Россией ядерного оружия, отметив, что реакция последует "без сомнений"."Слова верховного представителя очевидны: у ядерного нападения будут серьезные последствия. Нет сомнений в том, что Европа и ее союзники должны будут отреагировать на использование ядерного оружия", - сказала представитель внешнеполитической службы Набиля Массрали.Она отметила, что это не просто слова, напомнив, что с самого начала спецоперации России на Украине "ЕС принял беспрецедентные меры для поддержки Украины на всех уровнях, включая военный"."ЕС продолжит поддерживать Украину", - заключила европейский представитель.Ранее Жозеп Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада. Глава дипломатии ЕС добавил, что такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии.Как написал затем журналист газеты Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не имел полномочий говорить о "мощном военном ответе" Запада в случае якобы применения Россией ядерного оружия на Украине."Не имея соответствующих полномочий, он говорил о вариантах ответа, за исполнение которых он не отвечает, с помощью возможностей, которых у него нет. Так что мы можем лишь недоумевать", - приводит журналист в Twitter слова неназванного дипломата.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
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жозеп боррель, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, ситуация в днр и лнр, европа, в мире
Жозеп Боррель, Россия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Европа, В мире
18:49 14.10.2022
 
В ЕС подтвердили слова Борреля об ответе на российский ядерный удар

В ЕС заявили, что не оставят без ответа потенциальное применение Россией ядерного оружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. В пресс-службе Еврокомиссии прокомментировали слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о военном ответе в случае применения Россией ядерного оружия, отметив, что реакция последует "без сомнений".
"Слова верховного представителя очевидны: у ядерного нападения будут серьезные последствия. Нет сомнений в том, что Европа и ее союзники должны будут отреагировать на использование ядерного оружия", - сказала представитель внешнеполитической службы Набиля Массрали.
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Она отметила, что это не просто слова, напомнив, что с самого начала спецоперации России на Украине "ЕС принял беспрецедентные меры для поддержки Украины на всех уровнях, включая военный".
"ЕС продолжит поддерживать Украину", - заключила европейский представитель.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада. Глава дипломатии ЕС добавил, что такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии.
Как написал затем журналист газеты Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не имел полномочий говорить о "мощном военном ответе" Запада в случае якобы применения Россией ядерного оружия на Украине.
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"Не имея соответствующих полномочий, он говорил о вариантах ответа, за исполнение которых он не отвечает, с помощью возможностей, которых у него нет. Так что мы можем лишь недоумевать", - приводит журналист в Twitter слова неназванного дипломата.
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
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