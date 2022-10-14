https://ria.ru/20221014/evrosoyuz-1823931025.html

СМИ: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину

СМИ: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину - РИА Новости, 14.10.2022

СМИ: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину

Резервный фонд ЕС, предназначенный помочь странам заменить оружие, поставленное на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов на возмещение, пишет... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:36

2022-10-14T10:36

2022-10-14T17:10

в мире

украина

брюссель

польша

евросоюз

нато

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Резервный фонд ЕС, предназначенный помочь странам заменить оружие, поставленное на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов на возмещение, пишет Politico.Как сообщает издание, первоначально предполагалось, что резервный фонд, выросший с 500 миллионов евро до 1,5 миллиарда евро, покроет 85 процентов расходов на возмещение оружия, но после получения большого количества запросов Брюссель подсчитал, что сможет покрыть только около 46 процентов.Согласно статье, снижение процента возмутило Польшу, одного из крупнейших в ЕС поставщиков оружия для Украины. Варшава потребовала возмещения расходов больше других стран, запросив 1,8 миллиарда евро.Издание считает, что эта ситуация рискует подорвать репутацию ЕС как раз в то время, когда Украина просит Европу предоставить ей больше оружия. Германия и Франция уже подвергаются критике за недостаточную поддержку, а другие европейские страны говорят, что у них заканчиваются запасы военного оборудования.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20221012/es-1823498270.html

https://ria.ru/20221009/himars-1822555024.html

украина

брюссель

польша

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в мире, украина, брюссель, польша, евросоюз, нато