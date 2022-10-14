10:36 14.10.2022 (обновлено: 17:10 14.10.2022)
СМИ: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину
Politico: в Евросоюзе заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Резервный фонд ЕС, предназначенный помочь странам заменить оружие, поставленное на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов на возмещение, пишет Politico.
Как сообщает издание, первоначально предполагалось, что резервный фонд, выросший с 500 миллионов евро до 1,5 миллиарда евро, покроет 85 процентов расходов на возмещение оружия, но после получения большого количества запросов Брюссель подсчитал, что сможет покрыть только около 46 процентов.
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Согласно статье, снижение процента возмутило Польшу, одного из крупнейших в ЕС поставщиков оружия для Украины. Варшава потребовала возмещения расходов больше других стран, запросив 1,8 миллиарда евро.
Издание считает, что эта ситуация рискует подорвать репутацию ЕС как раз в то время, когда Украина просит Европу предоставить ей больше оружия. Германия и Франция уже подвергаются критике за недостаточную поддержку, а другие европейские страны говорят, что у них заканчиваются запасы военного оборудования.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для Вооруженных сил России.
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