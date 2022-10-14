Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/evrosoyuz-1823931025.html
СМИ: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину
СМИ: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину - РИА Новости, 14.10.2022
СМИ: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину
Резервный фонд ЕС, предназначенный помочь странам заменить оружие, поставленное на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов на возмещение, пишет... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:36
2022-10-14T17:10
в мире
украина
брюссель
польша
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Резервный фонд ЕС, предназначенный помочь странам заменить оружие, поставленное на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов на возмещение, пишет Politico.Как сообщает издание, первоначально предполагалось, что резервный фонд, выросший с 500 миллионов евро до 1,5 миллиарда евро, покроет 85 процентов расходов на возмещение оружия, но после получения большого количества запросов Брюссель подсчитал, что сможет покрыть только около 46 процентов.Согласно статье, снижение процента возмутило Польшу, одного из крупнейших в ЕС поставщиков оружия для Украины. Варшава потребовала возмещения расходов больше других стран, запросив 1,8 миллиарда евро.Издание считает, что эта ситуация рискует подорвать репутацию ЕС как раз в то время, когда Украина просит Европу предоставить ей больше оружия. Германия и Франция уже подвергаются критике за недостаточную поддержку, а другие европейские страны говорят, что у них заканчиваются запасы военного оборудования.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20221012/es-1823498270.html
https://ria.ru/20221009/himars-1822555024.html
украина
брюссель
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_024db6ca717d8afc413c9851f6ecda8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, польша, евросоюз, нато
В мире, Украина, Брюссель, Польша, Евросоюз, НАТО
10:36 14.10.2022 (обновлено: 17:10 14.10.2022)
 
СМИ: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину

Politico: в Евросоюзе заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Резервный фонд ЕС, предназначенный помочь странам заменить оружие, поставленное на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов на возмещение, пишет Politico.
Как сообщает издание, первоначально предполагалось, что резервный фонд, выросший с 500 миллионов евро до 1,5 миллиарда евро, покроет 85 процентов расходов на возмещение оружия, но после получения большого количества запросов Брюссель подсчитал, что сможет покрыть только около 46 процентов.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 18:39
FT: бюджет ЕС стремительно заканчивается из-за поддержки Украины
Согласно статье, снижение процента возмутило Польшу, одного из крупнейших в ЕС поставщиков оружия для Украины. Варшава потребовала возмещения расходов больше других стран, запросив 1,8 миллиарда евро.
Издание считает, что эта ситуация рискует подорвать репутацию ЕС как раз в то время, когда Украина просит Европу предоставить ей больше оружия. Германия и Франция уже подвергаются критике за недостаточную поддержку, а другие европейские страны говорят, что у них заканчиваются запасы военного оборудования.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для Вооруженных сил России.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 03:19
У США заканчиваются боеприпасы для Украины
 
В миреУкраинаБрюссельПольшаЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала