https://ria.ru/20221014/evakuatsiya-1824168421.html

Об эвакуации из Запорожской области не может быть и речи, заверил Балицкий

Об эвакуации из Запорожской области не может быть и речи, заверил Балицкий - РИА Новости, 14.10.2022

Об эвакуации из Запорожской области не может быть и речи, заверил Балицкий

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что об эвакуации из региона не может быть и речи. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:35

2022-10-14T18:35

2022-10-14T18:40

специальная военная операция на украине

общество

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запорожская область

евгений балицкий

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что об эвакуации из региона не может быть и речи.В своем Telegram-канале Балицкий сообщил, что жители Запорожской области обращаются к нему с вопросами о якобы предстоящей эвакуации, и назвал это слухами."Ни о какой эвакуации из Запорожской области не может быть и речи. Администрация региона находится на рабочих местах. Все службы работают в штатном режиме", - написал он.Балицкий призвал жителей не верить фейковым новостям, не поддаваться панике, сохранять спокойствие. "Мы надежно защищены от любых провокаций", - добавил он.

https://ria.ru/20221014/zaporozhe-1823799953.html

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Кирилл Волков

общество, россия, запорожская область, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр