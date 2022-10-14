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Об эвакуации из Запорожской области не может быть и речи, заверил Балицкий - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/evakuatsiya-1824168421.html
Об эвакуации из Запорожской области не может быть и речи, заверил Балицкий
Об эвакуации из Запорожской области не может быть и речи, заверил Балицкий - РИА Новости, 14.10.2022
Об эвакуации из Запорожской области не может быть и речи, заверил Балицкий
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что об эвакуации из региона не может быть и речи. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:35
2022-10-14T18:40
специальная военная операция на украине
общество
россия
запорожская область
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что об эвакуации из региона не может быть и речи.В своем Telegram-канале Балицкий сообщил, что жители Запорожской области обращаются к нему с вопросами о якобы предстоящей эвакуации, и назвал это слухами."Ни о какой эвакуации из Запорожской области не может быть и речи. Администрация региона находится на рабочих местах. Все службы работают в штатном режиме", - написал он.Балицкий призвал жителей не верить фейковым новостям, не поддаваться панике, сохранять спокойствие. "Мы надежно защищены от любых провокаций", - добавил он.
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россия
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общество, россия, запорожская область, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:35 14.10.2022 (обновлено: 18:40 14.10.2022)
 
Об эвакуации из Запорожской области не может быть и речи, заверил Балицкий

Балицкий назвал информацию о якобы подготовке эвакуации из Запорожской области слухами

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что об эвакуации из региона не может быть и речи.
В своем Telegram-канале Балицкий сообщил, что жители Запорожской области обращаются к нему с вопросами о якобы предстоящей эвакуации, и назвал это слухами.
"Ни о какой эвакуации из Запорожской области не может быть и речи. Администрация региона находится на рабочих местах. Все службы работают в штатном режиме", - написал он.
Балицкий призвал жителей не верить фейковым новостям, не поддаваться панике, сохранять спокойствие. "Мы надежно защищены от любых провокаций", - добавил он.
БТР-80 отдельного батальона материального обеспечения Воздушно-десантных войск в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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