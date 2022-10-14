https://ria.ru/20221014/es-1824148021.html

Делегация ЕС прибыла в Ереван для подготовки миссии наблюдателей

Делегация ЕС прибыла в Ереван для подготовки миссии наблюдателей - РИА Новости, 14.10.2022

Делегация ЕС прибыла в Ереван для подготовки миссии наблюдателей

Техническая делегация Евросоюза прибыла в пятницу в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном, говорится в заявлении... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:48

2022-10-14T17:48

2022-10-14T17:48

в мире

жозеп боррель

азербайджан

армения

ереван

европейский совет

евросоюз

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Техническая делегация Евросоюза прибыла в пятницу в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службе."В соответствии с запросом Армении, миссия по технической оценке прибыла сегодня в Ереван. В ее задачу входит подготовка развертывания наблюдателей на армянской части границы с Азербайджаном позже в текущем месяце", - сообщили в европейской внешнеполитической службе.Ожидается, что в понедельник 17 октября министры иностранных дел Евросоюза обсудят предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о развертывании этой миссии.Ранее на сайте Европейского совета сообщалось, что гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана сроком на два месяца начнет работу в октябре. Отмечается, что Армения согласилась содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией. Цель миссии ЕС состоит в том, чтобы "укрепить доверие" и "внести вклад в работу пограничных комиссий".Европейский источник сообщил журналистам, что ввиду срочности этого вопроса в ближайшее время порядка 40 европейских наблюдателей будут переведены в Армению из Грузии.

https://ria.ru/20221014/armeniya-1823913510.html

https://ria.ru/20221013/parizh-1823784667.html

азербайджан

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жозеп боррель, азербайджан, армения, ереван, европейский совет, евросоюз, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе