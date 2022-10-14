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Делегация ЕС прибыла в Ереван для подготовки миссии наблюдателей - РИА Новости, 14.10.2022
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Делегация ЕС прибыла в Ереван для подготовки миссии наблюдателей
Делегация ЕС прибыла в Ереван для подготовки миссии наблюдателей - РИА Новости, 14.10.2022
Делегация ЕС прибыла в Ереван для подготовки миссии наблюдателей
Техническая делегация Евросоюза прибыла в пятницу в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном, говорится в заявлении... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:48
2022-10-14T17:48
в мире
жозеп боррель
азербайджан
армения
ереван
европейский совет
евросоюз
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Техническая делегация Евросоюза прибыла в пятницу в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службе."В соответствии с запросом Армении, миссия по технической оценке прибыла сегодня в Ереван. В ее задачу входит подготовка развертывания наблюдателей на армянской части границы с Азербайджаном позже в текущем месяце", - сообщили в европейской внешнеполитической службе.Ожидается, что в понедельник 17 октября министры иностранных дел Евросоюза обсудят предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о развертывании этой миссии.Ранее на сайте Европейского совета сообщалось, что гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана сроком на два месяца начнет работу в октябре. Отмечается, что Армения согласилась содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией. Цель миссии ЕС состоит в том, чтобы "укрепить доверие" и "внести вклад в работу пограничных комиссий".Европейский источник сообщил журналистам, что ввиду срочности этого вопроса в ближайшее время порядка 40 европейских наблюдателей будут переведены в Армению из Грузии.
https://ria.ru/20221014/armeniya-1823913510.html
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в мире, жозеп боррель, азербайджан, армения, ереван, европейский совет, евросоюз, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Жозеп Боррель, Азербайджан, Армения, Ереван, Европейский совет, Евросоюз, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
17:48 14.10.2022
 
Делегация ЕС прибыла в Ереван для подготовки миссии наблюдателей

Делегация ЕС прибыла в Ереван для подготовки миссии мониторинга на азербайджанской границе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Техническая делегация Евросоюза прибыла в пятницу в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службе.
"В соответствии с запросом Армении, миссия по технической оценке прибыла сегодня в Ереван. В ее задачу входит подготовка развертывания наблюдателей на армянской части границы с Азербайджаном позже в текущем месяце", - сообщили в европейской внешнеполитической службе.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 09:49
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Ожидается, что в понедельник 17 октября министры иностранных дел Евросоюза обсудят предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о развертывании этой миссии.
Ранее на сайте Европейского совета сообщалось, что гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана сроком на два месяца начнет работу в октябре. Отмечается, что Армения согласилась содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией. Цель миссии ЕС состоит в том, чтобы "укрепить доверие" и "внести вклад в работу пограничных комиссий".
Европейский источник сообщил журналистам, что ввиду срочности этого вопроса в ближайшее время порядка 40 европейских наблюдателей будут переведены в Армению из Грузии.
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13 октября, 16:48
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В миреЖозеп БоррельАзербайджанАрменияЕреванЕвропейский советЕвросоюзУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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