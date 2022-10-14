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Эрдоган поручил быстро начать работу по идее Путина о газовом хабе - РИА Новости, 14.10.2022
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Эрдоган поручил быстро начать работу по идее Путина о газовом хабе
Эрдоган поручил быстро начать работу по идее Путина о газовом хабе - РИА Новости, 14.10.2022
Эрдоган поручил быстро начать работу по идее Путина о газовом хабе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин поручили делегациям двух стран быстро начать работу по идее газового хаба, РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:07
2022-10-14T13:19
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астана
турция
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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин поручили делегациям двух стран быстро начать работу по идее газового хаба, по словам турецкого лидера, ждать в этой ситуации не стоит.Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции, они поручили детально и быстро проработать вопрос."Вместе с господином Путиным мы поручили нашему министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему учреждению с российской стороны провести совместное исследование. Они проведут это исследование. Где будет наиболее подходящее место, там, надеюсь, мы и создадим этот распределительный центр (по газу). У нас есть национальный распределительный центр, но, конечно, теперь это будет международный распределительный центр. Наше министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проработают этот вопрос и представят его нам, а затем мы сделаем следующий шаг. Здесь не нужно ждать", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны.По словам турецкого лидера, на его переговорах присутствовал глава "Газпрома" Алексей Миллер."Он также получил это указание. Теперь наши друзья начнут работать, встречаясь друг с другом", - добавил Эрдоган."Конечно, мы предпринимаем всевозможные шаги в области безопасности, обеспечиваем что требуется, продолжаем свою работу соответствующим образом", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны.
https://ria.ru/20221014/turtsiya-1823898167.html
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владимир путин, алексей миллер, россия, астана, турция, газпром, в мире
Владимир Путин, Алексей Миллер, Россия, Астана, Турция, Газпром, В мире
12:07 14.10.2022 (обновлено: 13:19 14.10.2022)
 
Эрдоган поручил быстро начать работу по идее Путина о газовом хабе

Эрдоган анонсировал быстрое создание в Турции международного газового хаба

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин поручили делегациям двух стран быстро начать работу по идее газового хаба, по словам турецкого лидера, ждать в этой ситуации не стоит.
Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции, они поручили детально и быстро проработать вопрос.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:53
Итоги переговоров по газовому хабу в Турции представят лидерам стран
"Вместе с господином Путиным мы поручили нашему министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему учреждению с российской стороны провести совместное исследование. Они проведут это исследование. Где будет наиболее подходящее место, там, надеюсь, мы и создадим этот распределительный центр (по газу). У нас есть национальный распределительный центр, но, конечно, теперь это будет международный распределительный центр. Наше министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проработают этот вопрос и представят его нам, а затем мы сделаем следующий шаг. Здесь не нужно ждать", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны.
По словам турецкого лидера, на его переговорах присутствовал глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Он также получил это указание. Теперь наши друзья начнут работать, встречаясь друг с другом", - добавил Эрдоган.
"Конечно, мы предпринимаем всевозможные шаги в области безопасности, обеспечиваем что требуется, продолжаем свою работу соответствующим образом", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны.
Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:22
В Кремле объяснили предложение о создании газового хаба в Турции
 
Владимир ПутинАлексей МиллерРоссияАстанаТурцияГазпромВ мире
 
 
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