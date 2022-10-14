https://ria.ru/20221014/erdogan-1823963553.html

Эрдоган поручил быстро начать работу по идее Путина о газовом хабе

Эрдоган поручил быстро начать работу по идее Путина о газовом хабе - РИА Новости, 14.10.2022

Эрдоган поручил быстро начать работу по идее Путина о газовом хабе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин поручили делегациям двух стран быстро начать работу по идее газового хаба, РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:07

2022-10-14T12:07

2022-10-14T13:19

владимир путин

алексей миллер

россия

астана

турция

газпром

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_8569c6f7cc274832b4a8775b478455f8.jpg

АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин поручили делегациям двух стран быстро начать работу по идее газового хаба, по словам турецкого лидера, ждать в этой ситуации не стоит.Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции, они поручили детально и быстро проработать вопрос."Вместе с господином Путиным мы поручили нашему министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему учреждению с российской стороны провести совместное исследование. Они проведут это исследование. Где будет наиболее подходящее место, там, надеюсь, мы и создадим этот распределительный центр (по газу). У нас есть национальный распределительный центр, но, конечно, теперь это будет международный распределительный центр. Наше министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проработают этот вопрос и представят его нам, а затем мы сделаем следующий шаг. Здесь не нужно ждать", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны.По словам турецкого лидера, на его переговорах присутствовал глава "Газпрома" Алексей Миллер."Он также получил это указание. Теперь наши друзья начнут работать, встречаясь друг с другом", - добавил Эрдоган."Конечно, мы предпринимаем всевозможные шаги в области безопасности, обеспечиваем что требуется, продолжаем свою работу соответствующим образом", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны.

https://ria.ru/20221014/turtsiya-1823898167.html

https://ria.ru/20221013/khab-1823749056.html

россия

астана

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, алексей миллер, россия, астана, турция, газпром, в мире