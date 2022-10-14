https://ria.ru/20221014/energonositeli-1823946630.html

Орбан заявил о проигрыше Европы из-за цен на американские энергоносители

Орбан заявил о проигрыше Европы из-за цен на американские энергоносители - РИА Новости, 14.10.2022

Орбан заявил о проигрыше Европы из-за цен на американские энергоносители

Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз, заявил премьер-министр РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:24

2022-10-14T11:24

2022-10-14T11:24

виктор орбан

европа

венгрия

сша

россия

природный газ

нефть

топливо

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БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Венгрия не единственная страна, которая задает вопрос, что происходит здесь (в Европе) и кому выгодно то, что происходит, пока мы отрубаем российскую энергию и привозим американскую. Если сравнить цены на газ в Америке с ценой, по которой газ из Америки продают Европе, увидим громадную разницу. В пять-десять раз дешевле энергия в Америке, чем у нас, где мы ее покупаем у них...", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, "теперь надо задать вопрос нашим американским друзьям, а кто в этой ситуации выигрывает?". "Мы, европейцы, конечно, проигрываем, и видим, что вы-то выигрываете. Россия, как минимум, не проигрывает... Мы, Европа, в этом можем только проиграть", - считает Орбан.Он также подчеркнул, что на газопроводе "Северный поток" произошел теракт и причастное к этому государство является террористическим. "Последним газопроводом высокой пропускной способности является "Турецкий поток", который снабжает Венгрию. Если его тоже кто-то взорвет или выведет из строя, и наша страна, и Сербия сочтут это терактом, то будут действовать соответственно", - отметил Орбан.Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221014/import-1823887135.html

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Владимир Лаврентьев

виктор орбан, европа, венгрия, сша, россия, природный газ, нефть, топливо, в мире