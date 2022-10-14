Орбан заявил о проигрыше Европы из-за цен на американские энергоносители
Премьер Венгрии Орбан: Европа переплачивает в десять раз за американские энергоносители
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Венгрия не единственная страна, которая задает вопрос, что происходит здесь (в Европе) и кому выгодно то, что происходит, пока мы отрубаем российскую энергию и привозим американскую. Если сравнить цены на газ в Америке с ценой, по которой газ из Америки продают Европе, увидим громадную разницу. В пять-десять раз дешевле энергия в Америке, чем у нас, где мы ее покупаем у них...", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, "теперь надо задать вопрос нашим американским друзьям, а кто в этой ситуации выигрывает?". "Мы, европейцы, конечно, проигрываем, и видим, что вы-то выигрываете. Россия, как минимум, не проигрывает... Мы, Европа, в этом можем только проиграть", - считает Орбан.
Он также подчеркнул, что на газопроводе "Северный поток" произошел теракт и причастное к этому государство является террористическим. "Последним газопроводом высокой пропускной способности является "Турецкий поток", который снабжает Венгрию. Если его тоже кто-то взорвет или выведет из строя, и наша страна, и Сербия сочтут это терактом, то будут действовать соответственно", - отметил Орбан.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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