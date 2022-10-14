https://ria.ru/20221014/emigratsiya-1824084695.html

Путин призвал оценивать уезжающих из России в правовой плоскости

Путин призвал оценивать уезжающих из России в правовой плоскости - РИА Новости, 14.10.2022

Путин призвал оценивать уезжающих из России в правовой плоскости

Президент России Владимир Путин, говоря об отъезде россиян за границу после объявления частичной мобилизации, заявил, что нужно давать не эмоциональные оценки,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:51

2022-10-14T15:51

2022-10-14T16:03

специальная военная операция на украине

россия

общество

владимир путин

частичная мобилизация в россии

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об отъезде россиян за границу после объявления частичной мобилизации, заявил, что нужно давать не эмоциональные оценки, а юридические - в каждом конкретном случае."Предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. В каждом конкретном случае правовую оценку действиям конкретного гражданина", - сказал он журналистам."Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин, частичная мобилизация в россии