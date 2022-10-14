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Путин призвал оценивать уезжающих из России в правовой плоскости - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин призвал оценивать уезжающих из России в правовой плоскости
Путин призвал оценивать уезжающих из России в правовой плоскости - РИА Новости, 14.10.2022
Путин призвал оценивать уезжающих из России в правовой плоскости
Президент России Владимир Путин, говоря об отъезде россиян за границу после объявления частичной мобилизации, заявил, что нужно давать не эмоциональные оценки,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:51
2022-10-14T16:03
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
частичная мобилизация в россии
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об отъезде россиян за границу после объявления частичной мобилизации, заявил, что нужно давать не эмоциональные оценки, а юридические - в каждом конкретном случае."Предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. В каждом конкретном случае правовую оценку действиям конкретного гражданина", - сказал он журналистам."Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать", - добавил глава государства.
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россия, общество, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
15:51 14.10.2022 (обновлено: 16:03 14.10.2022)
 
Путин призвал оценивать уезжающих из России в правовой плоскости

Путин призвал давать уезжающим из России не эмоциональные, а правовые оценки

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкКПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Ольга Смольская
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КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об отъезде россиян за границу после объявления частичной мобилизации, заявил, что нужно давать не эмоциональные оценки, а юридические - в каждом конкретном случае.
"Предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. В каждом конкретном случае правовую оценку действиям конкретного гражданина", - сказал он журналистам.
"Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать", - добавил глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоВладимир ПутинЧастичная мобилизация в России
 
 
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