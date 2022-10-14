https://ria.ru/20221014/emigratsiya-1824084695.html
Путин призвал оценивать уезжающих из России в правовой плоскости
Путин призвал оценивать уезжающих из России в правовой плоскости - РИА Новости, 14.10.2022
Путин призвал оценивать уезжающих из России в правовой плоскости
Президент России Владимир Путин, говоря об отъезде россиян за границу после объявления частичной мобилизации, заявил, что нужно давать не эмоциональные оценки,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:51
2022-10-14T15:51
2022-10-14T16:03
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
частичная мобилизация в россии
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об отъезде россиян за границу после объявления частичной мобилизации, заявил, что нужно давать не эмоциональные оценки, а юридические - в каждом конкретном случае."Предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. В каждом конкретном случае правовую оценку действиям конкретного гражданина", - сказал он журналистам."Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
15:51 14.10.2022 (обновлено: 16:03 14.10.2022)
Путин призвал оценивать уезжающих из России в правовой плоскости
Путин призвал давать уезжающим из России не эмоциональные, а правовые оценки
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об отъезде россиян за границу после объявления частичной мобилизации, заявил, что нужно давать не эмоциональные оценки, а юридические - в каждом конкретном случае.
"Предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. В каждом конкретном случае правовую оценку действиям конкретного гражданина", - сказал он журналистам.
"Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать", - добавил глава государства.