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Экспорт нефти из России вырастет примерно на восемь процентов, заявил Новак
Экспорт нефти из России вырастет примерно на восемь процентов, заявил Новак - РИА Новости, 14.10.2022
Экспорт нефти из России вырастет примерно на восемь процентов, заявил Новак
Экспорт российской нефти в 2022 году вырастет примерно на 8% в сравнении с прошлым годом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:19
2022-10-14T15:19
2022-10-14T15:19
экономика
александр новак
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цены на нефть
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Экспорт российской нефти в 2022 году вырастет примерно на 8% в сравнении с прошлым годом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы в этом году ожидаем, если говорить про нефтяную отрасль, даже выше объемы добычи по сравнению с прошлым годом — не намного, но выше... Экспорт будет выше примерно на 8%", — сказал Новак во время панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели.Он отметил, что Россия после введения санкций "испытала определенный шок" и "получила огромное давление со стороны недружественных стран" в сфере поставок оборудования и реализации продукции.Самым кризисным, по словам Новака, был март, когда снижение добычи нефти в России составило примерно 10%. "В апреле мы начали выправляться... К маю-июню мы восстановили тот объем, который был до кризиса... И сейчас мы находимся в стабильном состоянии...", — сказал он."Наши нефтяные компании смогли переориентироваться на другие рынки... наладить новые логистические цепочки... найти новые механизмы оплаты и переходы, в том числе в расчеты в национальные валюты. То есть мы видим здесь сейчас стабильную ситуацию по обеспечению внутреннего рынка и реализации на экспорт", — добавил Новак.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, александр новак, россия, москва, цены на нефть
Экономика, Александр Новак, Россия, Москва, Цены на нефть
Экспорт нефти из России вырастет примерно на восемь процентов, заявил Новак
Новак сообщил, что экспорт российской нефти в 2022 вырастет примерно на восемь процентов
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Экспорт российской нефти в 2022 году вырастет примерно на 8% в сравнении с прошлым годом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы в этом году ожидаем, если говорить про нефтяную отрасль, даже выше объемы добычи по сравнению с прошлым годом — не намного, но выше... Экспорт будет выше примерно на 8%", — сказал Новак во время панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели.
Он отметил, что Россия после введения санкций "испытала определенный шок" и "получила огромное давление со стороны недружественных стран" в сфере поставок оборудования и реализации продукции.
Самым кризисным, по словам Новака, был март, когда снижение добычи нефти в России составило примерно 10%. "В апреле мы начали выправляться... К маю-июню мы восстановили тот объем, который был до кризиса... И сейчас мы находимся в стабильном состоянии...", — сказал он.
"Наши нефтяные компании смогли переориентироваться на другие рынки... наладить новые логистические цепочки... найти новые механизмы оплаты и переходы, в том числе в расчеты в национальные валюты. То есть мы видим здесь сейчас стабильную ситуацию по обеспечению внутреннего рынка и реализации на экспорт", — добавил Новак.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.