https://ria.ru/20221014/eksport-1824068504.html

Экспорт нефти из России вырастет примерно на восемь процентов, заявил Новак

Экспорт нефти из России вырастет примерно на восемь процентов, заявил Новак - РИА Новости, 14.10.2022

Экспорт нефти из России вырастет примерно на восемь процентов, заявил Новак

Экспорт российской нефти в 2022 году вырастет примерно на 8% в сравнении с прошлым годом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:19

2022-10-14T15:19

2022-10-14T15:19

экономика

александр новак

россия

москва

цены на нефть

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Экспорт российской нефти в 2022 году вырастет примерно на 8% в сравнении с прошлым годом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы в этом году ожидаем, если говорить про нефтяную отрасль, даже выше объемы добычи по сравнению с прошлым годом — не намного, но выше... Экспорт будет выше примерно на 8%", — сказал Новак во время панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели.Он отметил, что Россия после введения санкций "испытала определенный шок" и "получила огромное давление со стороны недружественных стран" в сфере поставок оборудования и реализации продукции.Самым кризисным, по словам Новака, был март, когда снижение добычи нефти в России составило примерно 10%. "В апреле мы начали выправляться... К маю-июню мы восстановили тот объем, который был до кризиса... И сейчас мы находимся в стабильном состоянии...", — сказал он."Наши нефтяные компании смогли переориентироваться на другие рынки... наладить новые логистические цепочки... найти новые механизмы оплаты и переходы, в том числе в расчеты в национальные валюты. То есть мы видим здесь сейчас стабильную ситуацию по обеспечению внутреннего рынка и реализации на экспорт", — добавил Новак.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221014/patent-1823913914.html

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экономика, александр новак, россия, москва, цены на нефть