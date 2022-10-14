https://ria.ru/20221014/egipet-1823946782.html

Цены на туры в Египет резко снизились

Цены на туры в Египет резко снизились - РИА Новости, 14.10.2022

Цены на туры в Египет резко снизились

Цены на туры в Египет снизились до 50 процентов, хотя в Стране пирамид как раз начинается сезон, сообщают аналитики интернет-сервиса по онлайн-бронированию... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:55

2022-10-14T16:55

2022-10-14T16:55

туризм

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египет

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хургада

туризм

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Цены на туры в Египет снизились до 50 процентов, хотя в Стране пирамид как раз начинается сезон, сообщают аналитики интернет-сервиса по онлайн-бронированию туров Travelata.ru."Мы заметили уникальную ситуацию для данного времени года. Обычно в этот период спрос и цены сохраняются на высоком уровне, однако сейчас произошло наоборот”, – говорит Олег Козырев, директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию в Travelata.ru.По данным компании, в ряде случаев цена поездки стала ниже на 50 процентов и составила 50 тысяч рублей за недельный тур на двоих. Для сравнения: еще месяц назад цены на аналогичные предложения начинались от 100–110 тысяч. Если говорить о среднем чеке на путешествие в эту арабскую страну, то он упал по отношению к сентябрю на 22 процента.Так, поездка на самый популярный египетский курорт Шарм-эш-Шейх вместе 158 тысяч обойдется в 125 тысяч в среднем. В Хургаду – 115 тысяч вместо 148. Подобная ситуация наблюдается и на менее популярных направлениях: Макади, Сахль-Хашиш и Сома-Бей.По словам Козырева, вероятных причин тому несколько. Во-первых, увеличившаяся летная программа и желание египтян привлечь больше россиян в свои отели, во-вторых, падение спроса на туры в конце сентября на фоне новостей о частичной мобилизации.

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новости - туризм, египет, отдых на море, куда можно лететь, шарм-эш-шейх, хургада, туризм