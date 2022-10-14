https://ria.ru/20221014/dtp-1823946914.html

Житель Воронежской области погиб, попав под колеса трех автомобилей

Житель Воронежской области погиб, попав под колеса трех автомобилей - РИА Новости, 14.10.2022

Житель Воронежской области погиб, попав под колеса трех автомобилей

Житель Воронежской области погиб, попав поочередно под колеса трех легковых автомобилей, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:24

2022-10-14T11:24

2022-10-14T12:01

происшествия

воронежская область

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Житель Воронежской области погиб, попав поочередно под колеса трех легковых автомобилей, сообщает ГУМВД по региону.ДТП произошло вечером в четверг в Новоусманском районе на 21-м километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж"."По предварительным данным, 30-летний местный житель пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в результате чего на него допустил наезд водитель автомобиля Ford Explorer, а затем автомобили Chevrolet Niva и Škoda Octavia. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Представитель ГУМВД уточнил РИА Новости, что легковушки переехали мужчину.

https://ria.ru/20211110/delo-1758477193.html

воронежская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, воронежская область, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)