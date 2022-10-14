https://ria.ru/20221014/dtp-1823946914.html
Житель Воронежской области погиб, попав под колеса трех автомобилей
Житель Воронежской области погиб, попав под колеса трех автомобилей - РИА Новости, 14.10.2022
Житель Воронежской области погиб, попав под колеса трех автомобилей
Житель Воронежской области погиб, попав поочередно под колеса трех легковых автомобилей, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:24
2022-10-14T11:24
2022-10-14T12:01
происшествия
воронежская область
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Житель Воронежской области погиб, попав поочередно под колеса трех легковых автомобилей, сообщает ГУМВД по региону.ДТП произошло вечером в четверг в Новоусманском районе на 21-м километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж"."По предварительным данным, 30-летний местный житель пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в результате чего на него допустил наезд водитель автомобиля Ford Explorer, а затем автомобили Chevrolet Niva и Škoda Octavia. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Представитель ГУМВД уточнил РИА Новости, что легковушки переехали мужчину.
https://ria.ru/20211110/delo-1758477193.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронежская область, Авто, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:24 14.10.2022 (обновлено: 12:01 14.10.2022)
Житель Воронежской области погиб, попав под колеса трех автомобилей
Жителя Воронежской области переехали поочередно три автомобиля, он погиб