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Российская ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/dron-1824217901.html
Российская ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем
Российская ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем - РИА Новости, 15.10.2022
Российская ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем
Российская система ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-14T23:58
2022-10-15T00:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российская система ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, информация о разрушениях уточняется, жертв и пострадавших нет.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах состоялись референдумы, на которых граждане высказались за их вхождение в состав России.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мелитополь
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в мире, владимир рогов, мелитополь, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
23:58 14.10.2022 (обновлено: 00:32 15.10.2022)
 
Российская ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем

Рогов: российская ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем в Запорожской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российская система ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Ночью на спящий город киевский режим направил два дрона с прикрепленными к ним взрывными устройствами. Один дрон из-за неумелых действий нацистов рухнул и взорвался, второй сбила система ПВО", - написал он в своем канале в Telegram.
По его словам, информация о разрушениях уточняется, жертв и пострадавших нет.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах состоялись референдумы, на которых граждане высказались за их вхождение в состав России.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговМелитопольЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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