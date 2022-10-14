https://ria.ru/20221014/dron-1824217901.html

Российская ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем

Российская ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем - РИА Новости, 15.10.2022

Российская ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем

Российская система ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-14T23:58

2022-10-14T23:58

2022-10-15T00:32

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

мелитополь

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российская система ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, информация о разрушениях уточняется, жертв и пострадавших нет.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах состоялись референдумы, на которых граждане высказались за их вхождение в состав России.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир рогов, мелитополь, запорожская область, украина, вооруженные силы украины