23:58 14.10.2022 (обновлено: 00:32 15.10.2022)
Российская ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем
Рогов: российская ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем в Запорожской области
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации на Украине
Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российская система ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Ночью на спящий город киевский режим направил два дрона с прикрепленными к ним взрывными устройствами. Один дрон из-за неумелых действий нацистов рухнул и взорвался, второй сбила система ПВО", - написал он в своем канале в Telegram.
По его словам, информация о разрушениях уточняется, жертв и пострадавших нет.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах состоялись референдумы, на которых граждане высказались за их вхождение в состав России.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.