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На Крымский мост не будут пропускать грузовой транспорт без досмотра - РИА Новости, 14.10.2022
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На Крымский мост не будут пропускать грузовой транспорт без досмотра
На Крымский мост не будут пропускать грузовой транспорт без досмотра - РИА Новости, 14.10.2022
На Крымский мост не будут пропускать грузовой транспорт без досмотра
Грузовой транспорт не будут пропускать на Крымский мост без досмотра, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:58
2022-10-14T19:22
крымский мост
россия
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Грузовой транспорт не будут пропускать на Крымский мост без досмотра, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."С технической точки зрения мост уже будет готов пропускать по двум полосам, но есть вопросы с досмотром. Все-таки мы недосмотренные машины пускать на мост не будем. Поэтому пустые грузовые машины, автобусы, что очень важно, они поедут в обычном режиме. Груженные машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршрутам по новым территориям", - сказал Хуснуллин журналистам.
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крымский мост, россия, марат хуснуллин, чп на крымском мосту
Крымский мост, Россия, Марат Хуснуллин, ЧП на Крымском мосту
18:58 14.10.2022 (обновлено: 19:22 14.10.2022)
 
На Крымский мост не будут пропускать грузовой транспорт без досмотра

Хуснуллин заявил, что на Крымский мост не будут пропускать грузовой транспорт без досмотра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Грузовой транспорт не будут пропускать на Крымский мост без досмотра, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"С технической точки зрения мост уже будет готов пропускать по двум полосам, но есть вопросы с досмотром. Все-таки мы недосмотренные машины пускать на мост не будем. Поэтому пустые грузовые машины, автобусы, что очень важно, они поедут в обычном режиме. Груженные машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршрутам по новым территориям", - сказал Хуснуллин журналистам.
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Крымский мостРоссияМарат ХуснуллинЧП на Крымском мосту
 
 
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