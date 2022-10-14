https://ria.ru/20221014/dosmotr-1824176606.html

На Крымский мост не будут пропускать грузовой транспорт без досмотра

На Крымский мост не будут пропускать грузовой транспорт без досмотра - РИА Новости, 14.10.2022

На Крымский мост не будут пропускать грузовой транспорт без досмотра

Грузовой транспорт не будут пропускать на Крымский мост без досмотра, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:58

2022-10-14T18:58

2022-10-14T19:22

крымский мост

россия

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Грузовой транспорт не будут пропускать на Крымский мост без досмотра, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."С технической точки зрения мост уже будет готов пропускать по двум полосам, но есть вопросы с досмотром. Все-таки мы недосмотренные машины пускать на мост не будем. Поэтому пустые грузовые машины, автобусы, что очень важно, они поедут в обычном режиме. Груженные машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршрутам по новым территориям", - сказал Хуснуллин журналистам.

https://ria.ru/20221014/bezopasnost-1824085983.html

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