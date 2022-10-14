https://ria.ru/20221014/donetsk-1824128966.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 14.10.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:15

2022-10-14T17:15

2022-10-14T17:15

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее ведомство сообщало, что в Куйбышевском районе по проспекту Степаненко погиб мужчина 1981 года рождения, а также по проспекту Колхозному ранена девушка 2002 года рождения."При обстреле украинскими боевиками улицы Степаненко в Куйбышевском районе Донецка также ранен мужчина 2000 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221014/dnr-1824069387.html

https://ria.ru/20221014/ranenaya-1824038647.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика