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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/donetsk-1824128966.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 14.10.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:15
2022-10-14T17:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее ведомство сообщало, что в Куйбышевском районе по проспекту Степаненко погиб мужчина 1981 года рождения, а также по проспекту Колхозному ранена девушка 2002 года рождения."При обстреле украинскими боевиками улицы Степаненко в Куйбышевском районе Донецка также ранен мужчина 2000 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221014/dnr-1824069387.html
https://ria.ru/20221014/ranenaya-1824038647.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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происшествия, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
17:15 14.10.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

ДНР: при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости
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Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее ведомство сообщало, что в Куйбышевском районе по проспекту Степаненко погиб мужчина 1981 года рождения, а также по проспекту Колхозному ранена девушка 2002 года рождения.
Женщина возле машины МЧС - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 15:20Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку
"При обстреле украинскими боевиками улицы Степаненко в Куйбышевском районе Донецка также ранен мужчина 2000 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.
Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:21Специальная военная операция на Украине
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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