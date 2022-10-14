https://ria.ru/20221014/donetsk-1824128966.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 14.10.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:15
2022-10-14T17:15
2022-10-14T17:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822737106_0:207:3024:1907_1920x0_80_0_0_13b476e7e93b2ae20e807b49e25c5696.jpg
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее ведомство сообщало, что в Куйбышевском районе по проспекту Степаненко погиб мужчина 1981 года рождения, а также по проспекту Колхозному ранена девушка 2002 года рождения."При обстреле украинскими боевиками улицы Степаненко в Куйбышевском районе Донецка также ранен мужчина 2000 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221014/dnr-1824069387.html
https://ria.ru/20221014/ranenaya-1824038647.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822737106_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c6a6751efbedd80a266845627715f786.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
ДНР: при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина