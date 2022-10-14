https://ria.ru/20221014/donbass-1824013296.html

На некоторых площадках в ДНР "Диктант Победы" провели онлайн

На некоторых площадках в ДНР "Диктант Победы" провели онлайн - РИА Новости, 14.10.2022

На некоторых площадках в ДНР "Диктант Победы" провели онлайн

Очные диктанты на некоторых площадках в Донбассе на международной акции "Единой России" "Диктант Победы" приходилось отменять в этом году из-за обстрелов, акция РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:46

2022-10-14T13:46

2022-10-14T13:46

общество

александр хинштейн

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донбасс

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Очные диктанты на некоторых площадках в Донбассе на международной акции "Единой России" "Диктант Победы" приходилось отменять в этом году из-за обстрелов, акция проходит в ДНР и ЛНР не первый раз, заявила председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко."Уже говорили, что "Диктант Победы" писали в ДНР, ЛНР. Мы проводили это не в первый раз. Акция на Донбассе "Диктант Победы" проходила уже не в первый раз. В этом году, конечно, особенно соблюдали меры безопасности. И некоторые площадки очные приходилось отменять", - сказала Занко на пресс-конференции ""Диктант Победы - 2022": итоги акции".Она уточнила, что среди таких площадок - библиотека в Донецке."Второго сентября в этом районе был жесткий обстрел. И всех участников мы переориентировали на онлайн-форматы", - добавила Занко.Ранее в партии сообщили, что в международной акции "Единой России" "Диктант Победы" приняли участие более 1,6 миллиона человек. Ответить на вопросы об истории Второй мировой войны можно было на более 19 тысяч площадок и онлайн. Как отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор партийного проекта "Историческая память" ЕР Александр Хинштейн, за четыре года проведения акции число площадок увеличилось почти в 15 раз, а число участников увеличилось более чем в 10 раз.

https://ria.ru/20220904/argentina-1814296161.html

https://ria.ru/20221003/donbass-1821078353.html

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Дарья Буймова

общество, александр хинштейн, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, волонтеры победы, госдума рф, единая россия