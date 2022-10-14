На некоторых площадках в ДНР "Диктант Победы" провели онлайн
На некоторых площадках в ДНР "Диктант Победы" отменили из-за обстрелов со стороны ВСУ
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУчастница Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы"
Участница Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы". Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Очные диктанты на некоторых площадках в Донбассе на международной акции "Единой России" "Диктант Победы" приходилось отменять в этом году из-за обстрелов, акция проходит в ДНР и ЛНР не первый раз, заявила председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко.
"Уже говорили, что "Диктант Победы" писали в ДНР, ЛНР. Мы проводили это не в первый раз. Акция на Донбассе "Диктант Победы" проходила уже не в первый раз. В этом году, конечно, особенно соблюдали меры безопасности. И некоторые площадки очные приходилось отменять", - сказала Занко на пресс-конференции ""Диктант Победы - 2022": итоги акции".
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Она уточнила, что среди таких площадок - библиотека в Донецке.
"Второго сентября в этом районе был жесткий обстрел. И всех участников мы переориентировали на онлайн-форматы", - добавила Занко.
Ранее в партии сообщили, что в международной акции "Единой России" "Диктант Победы" приняли участие более 1,6 миллиона человек. Ответить на вопросы об истории Второй мировой войны можно было на более 19 тысяч площадок и онлайн. Как отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор партийного проекта "Историческая память" ЕР Александр Хинштейн, за четыре года проведения акции число площадок увеличилось почти в 15 раз, а число участников увеличилось более чем в 10 раз.