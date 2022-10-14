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На некоторых площадках в ДНР "Диктант Победы" провели онлайн - РИА Новости, 14.10.2022
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На некоторых площадках в ДНР "Диктант Победы" провели онлайн
На некоторых площадках в ДНР "Диктант Победы" провели онлайн - РИА Новости, 14.10.2022
На некоторых площадках в ДНР "Диктант Победы" провели онлайн
Очные диктанты на некоторых площадках в Донбассе на международной акции "Единой России" "Диктант Победы" приходилось отменять в этом году из-за обстрелов, акция РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:46
2022-10-14T13:46
общество
александр хинштейн
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
волонтеры победы
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Очные диктанты на некоторых площадках в Донбассе на международной акции "Единой России" "Диктант Победы" приходилось отменять в этом году из-за обстрелов, акция проходит в ДНР и ЛНР не первый раз, заявила председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко."Уже говорили, что "Диктант Победы" писали в ДНР, ЛНР. Мы проводили это не в первый раз. Акция на Донбассе "Диктант Победы" проходила уже не в первый раз. В этом году, конечно, особенно соблюдали меры безопасности. И некоторые площадки очные приходилось отменять", - сказала Занко на пресс-конференции ""Диктант Победы - 2022": итоги акции".Она уточнила, что среди таких площадок - библиотека в Донецке."Второго сентября в этом районе был жесткий обстрел. И всех участников мы переориентировали на онлайн-форматы", - добавила Занко.Ранее в партии сообщили, что в международной акции "Единой России" "Диктант Победы" приняли участие более 1,6 миллиона человек. Ответить на вопросы об истории Второй мировой войны можно было на более 19 тысяч площадок и онлайн. Как отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор партийного проекта "Историческая память" ЕР Александр Хинштейн, за четыре года проведения акции число площадок увеличилось почти в 15 раз, а число участников увеличилось более чем в 10 раз.
https://ria.ru/20220904/argentina-1814296161.html
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общество, александр хинштейн, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, волонтеры победы, госдума рф, единая россия
Общество, Александр Хинштейн, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс, Волонтеры Победы, Госдума РФ, Единая Россия
13:46 14.10.2022
 
На некоторых площадках в ДНР "Диктант Победы" провели онлайн

На некоторых площадках в ДНР "Диктант Победы" отменили из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУчастница Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы"
Участница Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участница Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Очные диктанты на некоторых площадках в Донбассе на международной акции "Единой России" "Диктант Победы" приходилось отменять в этом году из-за обстрелов, акция проходит в ДНР и ЛНР не первый раз, заявила председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко.
"Уже говорили, что "Диктант Победы" писали в ДНР, ЛНР. Мы проводили это не в первый раз. Акция на Донбассе "Диктант Победы" проходила уже не в первый раз. В этом году, конечно, особенно соблюдали меры безопасности. И некоторые площадки очные приходилось отменять", - сказала Занко на пресс-конференции ""Диктант Победы - 2022": итоги акции".
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Она уточнила, что среди таких площадок - библиотека в Донецке.
"Второго сентября в этом районе был жесткий обстрел. И всех участников мы переориентировали на онлайн-форматы", - добавила Занко.
Ранее в партии сообщили, что в международной акции "Единой России" "Диктант Победы" приняли участие более 1,6 миллиона человек. Ответить на вопросы об истории Второй мировой войны можно было на более 19 тысяч площадок и онлайн. Как отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор партийного проекта "Историческая память" ЕР Александр Хинштейн, за четыре года проведения акции число площадок увеличилось почти в 15 раз, а число участников увеличилось более чем в 10 раз.
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