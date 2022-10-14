https://ria.ru/20221014/donbass-1823989354.html

В Госдуме оценили сроки стыковки ДНР с российским законодательством

В Госдуме оценили сроки стыковки ДНР с российским законодательством - РИА Новости, 14.10.2022

В Госдуме оценили сроки стыковки ДНР с российским законодательством

Стыковка с законодательством РФ для Донецкой Народной Республики должна пройти максимально быстро, у населения не должно сложиться впечатление наличия... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:04

2022-10-14T13:04

2022-10-14T13:04

шолбан кара-оол

денис пушилин

владимир путин

донбасс

донецкая народная республика

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госдума рф

общество

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Стыковка с законодательством РФ для Донецкой Народной Республики должна пройти максимально быстро, у населения не должно сложиться впечатление наличия каких-либо изъянов, заявил вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол.В Госдуме Кара-оол отвечает за координацию депутатской группы, работающей с Донбассом."Мы хотели усилия направить на то, чтобы законодательная работа, законопроектная работа (была проведена) максимально за короткие сроки. Чтобы состыковка законодательства была проведена надлежащим образом", - заявил Кара-оол на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.Вице-спикер отметил, что "здесь на земле есть много извилин, которые сверху не всегда видно, это первая задача, ради чего мы приехали".По его оценке, необходимо, чтобы население Донбасса почувствовало изменения в положительную сторону.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220722/zakonodatelstvo-1804310020.html

https://ria.ru/20221014/pravo-1823946204.html

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Дарья Буймова

шолбан кара-оол, денис пушилин, владимир путин, донбасс, донецкая народная республика, россия, госдума рф, общество