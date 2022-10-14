https://ria.ru/20221014/donbass-1823989354.html
В Госдуме оценили сроки стыковки ДНР с российским законодательством
В Госдуме оценили сроки стыковки ДНР с российским законодательством - РИА Новости, 14.10.2022
В Госдуме оценили сроки стыковки ДНР с российским законодательством
Стыковка с законодательством РФ для Донецкой Народной Республики должна пройти максимально быстро, у населения не должно сложиться впечатление наличия... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:04
2022-10-14T13:04
2022-10-14T13:04
шолбан кара-оол
денис пушилин
владимир путин
донбасс
донецкая народная республика
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госдума рф
общество
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Стыковка с законодательством РФ для Донецкой Народной Республики должна пройти максимально быстро, у населения не должно сложиться впечатление наличия каких-либо изъянов, заявил вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол.В Госдуме Кара-оол отвечает за координацию депутатской группы, работающей с Донбассом."Мы хотели усилия направить на то, чтобы законодательная работа, законопроектная работа (была проведена) максимально за короткие сроки. Чтобы состыковка законодательства была проведена надлежащим образом", - заявил Кара-оол на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.Вице-спикер отметил, что "здесь на земле есть много извилин, которые сверху не всегда видно, это первая задача, ради чего мы приехали".По его оценке, необходимо, чтобы население Донбасса почувствовало изменения в положительную сторону.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220722/zakonodatelstvo-1804310020.html
https://ria.ru/20221014/pravo-1823946204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шолбан кара-оол, денис пушилин, владимир путин, донбасс, донецкая народная республика, россия, госдума рф, общество
Шолбан Кара-оол, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме оценили сроки стыковки ДНР с российским законодательством
Вице-спикер Госдумы Кара-оол: стыковка ДНР с законодательством России должна быть быстрой
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Стыковка с законодательством РФ для Донецкой Народной Республики должна пройти максимально быстро, у населения не должно сложиться впечатление наличия каких-либо изъянов, заявил вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол.
В Госдуме Кара-оол отвечает за координацию депутатской группы, работающей с Донбассом.
"Мы хотели усилия направить на то, чтобы законодательная работа, законопроектная работа (была проведена) максимально за короткие сроки. Чтобы состыковка законодательства была проведена надлежащим образом", - заявил Кара-оол на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Вице-спикер отметил, что "здесь на земле есть много извилин, которые сверху не всегда видно, это первая задача, ради чего мы приехали".
По его оценке, необходимо, чтобы население Донбасса почувствовало изменения в положительную сторону.
"Очень важно, чтобы во всех наших усилиях была поддержка общества. Ни в коем случае нельзя допускать раскачки. Нельзя допускать, чтобы у людей сложилось впечатление какого-то провала, каких-то изъянов. Все это должно происходить только в сторону большего благополучия людей, обеспечения большей безопасности, чем это было вчера", - заключил Кара-оол.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.