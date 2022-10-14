09:36 14.10.2022 (обновлено: 09:37 14.10.2022)
Украинские войска за сутки 72 раза обстреляли территорию ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили 281 боеприпас по территории республики
© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов у разрушенного в результате обстрела ВСУ здания гостиницы Play в Херсоне
Фрагменты от разорвавшихся снарядов у разрушенного в результате обстрела ВСУ здания гостиницы Play в Херсоне. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 72 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 281 единицу боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 72 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял – РСЗО БМ-21 "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На горловском - артиллерию 155 и 122 миллиметров, минометы 120 миллиметров. Выпустив 281 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Михайловка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Старомихайловка, Докучаевск.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 53 обстрела со стороны украинских войск.