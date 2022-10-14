https://ria.ru/20221014/donbass-1823909607.html

Украинские войска за сутки 72 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 72 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.10.2022

Украинские войска за сутки 72 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 72 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 281 единицу боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:36

2022-10-14T09:36

2022-10-14T09:37

специальная военная операция на украине

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украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 72 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 281 единицу боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 72 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял – РСЗО БМ-21 "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На горловском - артиллерию 155 и 122 миллиметров, минометы 120 миллиметров. Выпустив 281 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Михайловка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Старомихайловка, Докучаевск.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 53 обстрела со стороны украинских войск.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/osvobozhdenie-1823800868.html

https://ria.ru/20221014/dnr-1823895634.html

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика, донецк (днр)