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Официальный курс доллара на выходные составил 63,06 рубля
Официальный курс доллара на выходные составил 63,06 рубля - РИА Новости, 14.10.2022
Официальный курс доллара на выходные составил 63,06 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 43,59 копейки - до 63,0558 рубля, курс евро - на 12,08 копейки, до... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:20
2022-10-14T16:20
2022-10-14T16:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 43,59 копейки - до 63,0558 рубля, курс евро - на 12,08 копейки, до 62,4695 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Официальный курс доллара на выходные составил 63,06 рубля
Официальный курс доллара на выходные составил 63,06 рубля, евро — 62,47 рубля