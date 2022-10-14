Аналитик рассказал, сколько доллар будет стоить через месяц
Аналитик Антонов сообщил об отсутствии причин для роста курса доллара выше 70 рублей
Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. У российской валюты нет фундаментальных причин для ослабления ниже отметки в 70 рублей за доллар ни в октябре, ни через месяц. Рубль все еще держит звание самой устойчивой валюты в мире даже в условиях геополитической напряженности, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.
Он отметил, что на текущих отметках в 63-64 руб. доллар торговался и в начале августа, хотя сейчас на рынке присутствует высокая волатильность, причиной которой является его низкая ликвидность.
"Фундаментальных причин для его ослабления до 70 руб. за доллар в течение октября и даже к середине ноября не просматривается", - отметил собеседник агентства и напомнил, что с начала текущего 2022 года доллар потерял к рублю 14,85% своей стоимости, евро - 25,58%, а китайский юань - 27,70%.
В текущем году рубль остается самой твердой мировой валютой по сравнению с другими высокоразвитыми странами мира, которые впервые за 40 лет накрыла двузначная инфляция.