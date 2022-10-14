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Аналитик рассказал, сколько доллар будет стоить через месяц - РИА Новости, 14.10.2022
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Аналитик рассказал, сколько доллар будет стоить через месяц
Аналитик рассказал, сколько доллар будет стоить через месяц - РИА Новости, 14.10.2022
Аналитик рассказал, сколько доллар будет стоить через месяц
У российской валюты нет фундаментальных причин для ослабления ниже отметки в 70 рублей за доллар ни в октябре, ни через месяц. Рубль все еще держит звание самой РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T02:17
2022-10-14T02:17
экономика
владислав антонов (аналитик)
bitriver
доллар
россия
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. У российской валюты нет фундаментальных причин для ослабления ниже отметки в 70 рублей за доллар ни в октябре, ни через месяц. Рубль все еще держит звание самой устойчивой валюты в мире даже в условиях геополитической напряженности, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.Он отметил, что на текущих отметках в 63-64 руб. доллар торговался и в начале августа, хотя сейчас на рынке присутствует высокая волатильность, причиной которой является его низкая ликвидность.В текущем году рубль остается самой твердой мировой валютой по сравнению с другими высокоразвитыми странами мира, которые впервые за 40 лет накрыла двузначная инфляция.
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экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, доллар, россия
Экономика, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Доллар, Россия
02:17 14.10.2022
 
Аналитик рассказал, сколько доллар будет стоить через месяц

Аналитик Антонов сообщил об отсутствии причин для роста курса доллара выше 70 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. У российской валюты нет фундаментальных причин для ослабления ниже отметки в 70 рублей за доллар ни в октябре, ни через месяц. Рубль все еще держит звание самой устойчивой валюты в мире даже в условиях геополитической напряженности, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.
Он отметил, что на текущих отметках в 63-64 руб. доллар торговался и в начале августа, хотя сейчас на рынке присутствует высокая волатильность, причиной которой является его низкая ликвидность.
"Фундаментальных причин для его ослабления до 70 руб. за доллар в течение октября и даже к середине ноября не просматривается", - отметил собеседник агентства и напомнил, что с начала текущего 2022 года доллар потерял к рублю 14,85% своей стоимости, евро - 25,58%, а китайский юань - 27,70%.
В текущем году рубль остается самой твердой мировой валютой по сравнению с другими высокоразвитыми странами мира, которые впервые за 40 лет накрыла двузначная инфляция.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 16:58Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара поднялся выше 64 рублей
 
ЭкономикаВладислав Антонов (аналитик)BitRiverДолларРоссия
 
 
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