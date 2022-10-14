https://ria.ru/20221014/dollar-1823876547.html

Аналитик рассказал, сколько доллар будет стоить через месяц

Аналитик рассказал, сколько доллар будет стоить через месяц - РИА Новости, 14.10.2022

Аналитик рассказал, сколько доллар будет стоить через месяц

У российской валюты нет фундаментальных причин для ослабления ниже отметки в 70 рублей за доллар ни в октябре, ни через месяц. Рубль все еще держит звание самой РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T02:17

2022-10-14T02:17

2022-10-14T02:17

экономика

владислав антонов (аналитик)

bitriver

доллар

россия

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. У российской валюты нет фундаментальных причин для ослабления ниже отметки в 70 рублей за доллар ни в октябре, ни через месяц. Рубль все еще держит звание самой устойчивой валюты в мире даже в условиях геополитической напряженности, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.Он отметил, что на текущих отметках в 63-64 руб. доллар торговался и в начале августа, хотя сейчас на рынке присутствует высокая волатильность, причиной которой является его низкая ликвидность.В текущем году рубль остается самой твердой мировой валютой по сравнению с другими высокоразвитыми странами мира, которые впервые за 40 лет накрыла двузначная инфляция.

https://ria.ru/20221011/kurs-1823166783.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, доллар, россия