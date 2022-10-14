Башкирские добровольцы, участвующие в спецоперации, записали видеообращение
Башкирские добровольцы пояснили женам, для чего участвуют в спецоперации в Донбассе
Мужчины, призванные на военную службу. Архивное фото
УФА, 14 окт – РИА Новости. Военнослужащие добровольческого Башкирского батальона имени Шаймуратова, которые участвуют в спецоперации в Донбассе, записали видеообращение к женам, в котором пояснили, что "воюют, чтобы европейская нечисть не постучала в двери их домов".
В специальной военной операции из Башкирии участвуют два добровольческих батальона – имени Шаймуратова и имени Доставалова.
Добровольцы опубликовали видеообращение к женам в своем Telegram-канале.
"Мы решили записать видео, как мы находимся на передовой. С нами все в порядке, вот еда – целый бачок, есть чай, печенье, все есть у нас. Не голодные, не холодные. Ночью, конечно, бывает холодно, но мы обнимемся, как братья и спим", - сказал военнослужащий в обращении.
Он отметил, что добровольцы не жалуются на условия.
"Не переживайте наши женушки, кратковременная разлука в нас больше чувств будоражит к вам. Спим и видим, как приедем, обнимем и поцелуем вас. Дай бог, победим в этой войне, не верьте слухам, что мы в окружении, да, мы воюем, мы стреляем, но все нормально. Стоим на своих позициях, и твердо знаем, за что мы здесь стоим. За свои семьи, чтобы европейская нечисть не постучала в наши дома", - сказал доброволец.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".