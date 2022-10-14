https://ria.ru/20221014/dobrovoltsy-1823894153.html

Башкирские добровольцы, участвующие в спецоперации, записали видеообращение

Башкирские добровольцы, участвующие в спецоперации, записали видеообращение - РИА Новости, 14.10.2022

Башкирские добровольцы, участвующие в спецоперации, записали видеообращение

Военнослужащие добровольческого Башкирского батальона имени Шаймуратова, которые участвуют в спецоперации в Донбассе, записали видеообращение к женам, в котором РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:10

2022-10-14T08:10

2022-10-14T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донбасс

россия

украина

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821492306_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_99448ff6826133a3f4dc40b4d037c042.jpg

УФА, 14 окт – РИА Новости. Военнослужащие добровольческого Башкирского батальона имени Шаймуратова, которые участвуют в спецоперации в Донбассе, записали видеообращение к женам, в котором пояснили, что "воюют, чтобы европейская нечисть не постучала в двери их домов".В специальной военной операции из Башкирии участвуют два добровольческих батальона – имени Шаймуратова и имени Доставалова.Добровольцы опубликовали видеообращение к женам в своем Telegram-канале.Он отметил, что добровольцы не жалуются на условия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221014/batalon-1823885608.html

донбасс

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина, частичная мобилизация в россии