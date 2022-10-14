Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/dnr-1824069387.html
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку - РИА Новости, 14.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:20
2022-10-14T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
зайцево
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820009435_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4b3a040729c960586255f069e0d310d.jpg
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.12 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 14.24 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 13.44 украинские войска выпустили по Зайцево шесть мин калибром 120 миллиметров, а в 14.42 по Александровке - семь снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221014/vsu-1824068651.html
https://ria.ru/20221014/vooruzhenie-1824060979.html
донецк (днр)
зайцево
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820009435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e77f882a16b0dac91b5eada5869751ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), зайцево, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Зайцево, Украина, НАТО
15:20 14.10.2022 (обновлено: 15:23 14.10.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС
Женщина возле машины МЧС - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Женщина возле машины МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.12 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 15:19Специальная военная операция на Украине
ВСУ ждут начала поставок комплексов NASAMS и IRIS-T в октябре
Ведомство добавило, что в 14.24 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 13.44 украинские войска выпустили по Зайцево шесть мин калибром 120 миллиметров, а в 14.42 по Александровке - семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 15:10Специальная военная операция на Украине
Франция поставит Украине ЗРК "Кроталь" и РЛС GM200, пишут СМИ
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 октября, 16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.10.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЗайцевоУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала