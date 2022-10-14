https://ria.ru/20221014/dnr-1824069387.html

ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку

ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку - РИА Новости, 14.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:20

2022-10-14T15:20

2022-10-14T15:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

зайцево

украина

нато

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.12 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 14.24 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 13.44 украинские войска выпустили по Зайцево шесть мин калибром 120 миллиметров, а в 14.42 по Александровке - семь снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221014/vsu-1824068651.html

https://ria.ru/20221014/vooruzhenie-1824060979.html

донецк (днр)

зайцево

украина

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в мире, донецк (днр), зайцево, украина, нато