15:20 14.10.2022 (обновлено: 15:23 14.10.2022)
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку
Женщина возле машины МЧС. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Александровку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.12 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 14.24 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 13.44 украинские войска выпустили по Зайцево шесть мин калибром 120 миллиметров, а в 14.42 по Александровке - семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.