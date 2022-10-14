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ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов - РИА Новости, 14.10.2022
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:03
2022-10-14T14:03
2022-10-14T14:03
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
нато
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.00 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.28 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.30 по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.20 по Киевскому району - три снаряда такого же калибра.Кроме того, в 12.32 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221014/plennye-1824022075.html
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донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов