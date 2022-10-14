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ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/dnr-1824026771.html
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов - РИА Новости, 14.10.2022
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:03
2022-10-14T14:03
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
нато
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.00 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.28 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.30 по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.20 по Киевскому району - три снаряда такого же калибра.Кроме того, в 12.32 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221014/plennye-1824022075.html
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донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
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донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
14:03 14.10.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.00 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 12.28 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.30 по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.20 по Киевскому району - три снаряда такого же калибра.
Кроме того, в 12.32 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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