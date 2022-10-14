Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" анонсировал освобождение новых населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/dnr-1824003266.html
"Ахмат" анонсировал освобождение новых населенных пунктов в ДНР
"Ахмат" анонсировал освобождение новых населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022
"Ахмат" анонсировал освобождение новых населенных пунктов в ДНР
Секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов считает, что в ближайшее время российские войска смогут освободить в ДНР новые... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:27
2022-10-14T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
донецкая народная республика
россия
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781826519_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_e0cf4b54ce5168029a5e36b13834209a.jpg
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов считает, что в ближайшее время российские войска смогут освободить в ДНР новые населенные пункты.Выступая в эфире телеканала "Россия 1", Алаудинов заявил, что сегодня-завтра Артемовск в ДНР будет освобожден. Он уточнил, что этот участок фронта находится слева от того, который контролируют его войска. По его словам, на его участке фронта российские войска также идут в наступление, забирая серьезные укрепрайоны, которые являются значимыми для противника."Очень хорошие результаты наших подразделений. Инициатива полностью на нашей стороне на всей линии нашего соприкосновения… У нас все под контролем, и в ближайшие дни я надеюсь, что реально мы похвастаемся, что часть городов и населенных пунктов уже будут находиться под нашим контролем. Все к этому идет", - сказал Алаудинов.Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781826519_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1c7e84161ab2f46424c899d4e20502ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, апты алаудинов, донецкая народная республика, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Донецкая Народная Республика, Россия, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:27 14.10.2022
 
"Ахмат" анонсировал освобождение новых населенных пунктов в ДНР

Командир "Ахмата" Алаудинов: в ДНР скоро удастся освободить новые населенные пункты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБоец батальона "Ахмат" в ДНР
Боец батальона Ахмат в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Боец батальона "Ахмат" в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов считает, что в ближайшее время российские войска смогут освободить в ДНР новые населенные пункты.
Выступая в эфире телеканала "Россия 1", Алаудинов заявил, что сегодня-завтра Артемовск в ДНР будет освобожден. Он уточнил, что этот участок фронта находится слева от того, который контролируют его войска. По его словам, на его участке фронта российские войска также идут в наступление, забирая серьезные укрепрайоны, которые являются значимыми для противника.
"Очень хорошие результаты наших подразделений. Инициатива полностью на нашей стороне на всей линии нашего соприкосновения… У нас все под контролем, и в ближайшие дни я надеюсь, что реально мы похвастаемся, что часть городов и населенных пунктов уже будут находиться под нашим контролем. Все к этому идет", - сказал Алаудинов.
Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты АлаудиновДонецкая Народная РеспубликаРоссияЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала