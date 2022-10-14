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"Ахмат" анонсировал освобождение новых населенных пунктов в ДНР
"Ахмат" анонсировал освобождение новых населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022
"Ахмат" анонсировал освобождение новых населенных пунктов в ДНР
Секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов считает, что в ближайшее время российские войска смогут освободить в ДНР новые... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:27
2022-10-14T13:27
2022-10-14T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
донецкая народная республика
россия
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов считает, что в ближайшее время российские войска смогут освободить в ДНР новые населенные пункты.Выступая в эфире телеканала "Россия 1", Алаудинов заявил, что сегодня-завтра Артемовск в ДНР будет освобожден. Он уточнил, что этот участок фронта находится слева от того, который контролируют его войска. По его словам, на его участке фронта российские войска также идут в наступление, забирая серьезные укрепрайоны, которые являются значимыми для противника."Очень хорошие результаты наших подразделений. Инициатива полностью на нашей стороне на всей линии нашего соприкосновения… У нас все под контролем, и в ближайшие дни я надеюсь, что реально мы похвастаемся, что часть городов и населенных пунктов уже будут находиться под нашим контролем. Все к этому идет", - сказал Алаудинов.Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Донецкая Народная Республика, Россия, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
"Ахмат" анонсировал освобождение новых населенных пунктов в ДНР
Командир "Ахмата" Алаудинов: в ДНР скоро удастся освободить новые населенные пункты