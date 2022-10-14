https://ria.ru/20221014/dnr-1824003266.html

"Ахмат" анонсировал освобождение новых населенных пунктов в ДНР

"Ахмат" анонсировал освобождение новых населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022

"Ахмат" анонсировал освобождение новых населенных пунктов в ДНР

Секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов считает, что в ближайшее время российские войска смогут освободить в ДНР новые... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:27

2022-10-14T13:27

2022-10-14T13:27

специальная военная операция на украине

в мире

апты алаудинов

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чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов считает, что в ближайшее время российские войска смогут освободить в ДНР новые населенные пункты.Выступая в эфире телеканала "Россия 1", Алаудинов заявил, что сегодня-завтра Артемовск в ДНР будет освобожден. Он уточнил, что этот участок фронта находится слева от того, который контролируют его войска. По его словам, на его участке фронта российские войска также идут в наступление, забирая серьезные укрепрайоны, которые являются значимыми для противника."Очень хорошие результаты наших подразделений. Инициатива полностью на нашей стороне на всей линии нашего соприкосновения… У нас все под контролем, и в ближайшие дни я надеюсь, что реально мы похвастаемся, что часть городов и населенных пунктов уже будут находиться под нашим контролем. Все к этому идет", - сказал Алаудинов.Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

в мире, апты алаудинов, донецкая народная республика, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр