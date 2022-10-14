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В Перми детсады откроют круглосуточные группы для детей мобилизованных
В Перми детсады откроют круглосуточные группы для детей мобилизованных - РИА Новости, 14.10.2022
В Перми детсады откроют круглосуточные группы для детей мобилизованных
Пермские детсады откроют круглосуточные и дежурные группы для детей мобилизованных и работающих сейчас ненормированно сотрудников оборонных предприятий, сообщил РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:28
2022-10-14T11:28
2022-10-14T11:28
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ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Пермские детсады откроют круглосуточные и дежурные группы для детей мобилизованных и работающих сейчас ненормированно сотрудников оборонных предприятий, сообщил глава города Алексей Демкин."Планируем открыть в муниципальных детских садах круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Открываться такая группа в детском саду, который посещает ребенок, будет по мере запроса от родителей", - написал мэр в своем Telegram-аккаунте.По словам Демкина, также будут организованы дежурные группы для детей сотрудников оборонных предприятий, работающих ненормированно или с посменным графиком.Уточняется, что дежурные группы будут принимать детей в субботу и воскресенье с 7.00 до 19.00. Для зачисления в круглосуточную или дежурную группу нужно будет написать заявление руководителю дошкольного учреждения.Демкин пояснил, что открытие подобных групп связано с переходом многих городских оборонных предприятий, на которых трудятся пермяки, на трехсменный режим или ненормированный график, в том числе с работой в выходные дни.
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821774941.html
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пермь, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Пермь, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
В Перми детсады откроют круглосуточные группы для детей мобилизованных
Мэр Перми Демкин: детсады города откроют круглосуточные группы для детей мобилизованных
ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости.
Пермские детсады откроют круглосуточные и дежурные группы для детей мобилизованных и работающих сейчас ненормированно сотрудников оборонных предприятий, сообщил
глава города Алексей Демкин.
"Планируем открыть в муниципальных детских садах круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Открываться такая группа в детском саду, который посещает ребенок, будет по мере запроса от родителей", - написал мэр в своем Telegram-аккаунте.
По словам Демкина, также будут организованы дежурные группы для детей сотрудников оборонных предприятий, работающих ненормированно или с посменным графиком.
Уточняется, что дежурные группы будут принимать детей в субботу и воскресенье с 7.00 до 19.00. Для зачисления в круглосуточную или дежурную группу нужно будет написать заявление руководителю дошкольного учреждения.
Демкин пояснил, что открытие подобных групп связано с переходом многих городских оборонных предприятий, на которых трудятся пермяки, на трехсменный режим или ненормированный график, в том числе с работой в выходные дни.