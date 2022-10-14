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В Белгородской области несколько человек погибли после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/detonatsiya-1823916882.html
В Белгородской области несколько человек погибли после обстрела ВСУ
В Белгородской области несколько человек погибли после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022
В Белгородской области несколько человек погибли после обстрела ВСУ
В результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский в Белгородской области есть жертвы, сообщили в СК. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:05
2022-10-14T11:40
происшествия
октябрьский
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский в Белгородской области есть жертвы, сообщили в СК."В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Помимо этого, российская система ПВО сбила ракету в районе Новооскольского округа. Обломки упали возле железной дороги, повредив линии электропередач. Движение поездов временно остановили.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил завести дело для расследования этих инцидентов.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В понедельник президент России на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.Произошедшее на прошлой неделе ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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Варвара Скокшина
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происшествия, октябрьский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Октябрьский, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
10:05 14.10.2022 (обновлено: 11:40 14.10.2022)
 
В Белгородской области несколько человек погибли после обстрела ВСУ

СК сообщил о гибели людей после детонации боеприпасов в белгородском поселке Октябрьский

© Фото очевидцаПоследствия обстрела со стороны ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области
© Фото очевидца
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский в Белгородской области есть жертвы, сообщили в СК.
"В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Помимо этого, российская система ПВО сбила ракету в районе Новооскольского округа. Обломки упали возле железной дороги, повредив линии электропередач. Движение поездов временно остановили.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил завести дело для расследования этих инцидентов.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В понедельник президент России на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Произошедшее на прошлой неделе ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОктябрьскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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