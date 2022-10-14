https://ria.ru/20221014/deti-1824187647.html

Дети из Херсонской области выехали на отдых в другие регионы России

Дети из Херсонской области выехали на отдых в другие регионы России - РИА Новости, 14.10.2022

Дети из Херсонской области выехали на отдых в другие регионы России

Несколько тысяч детей выехали из Херсонской области в другие регионы России, сейчас они отдыхают в детских лагерях, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T19:42

2022-10-14T19:42

2022-10-14T21:37

херсонская область

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марат хуснуллин

специальная военная операция на украине

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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Несколько тысяч детей выехали из Херсонской области в другие регионы России, сейчас они отдыхают в детских лагерях, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.На сегодняшний день, отметил он, возможность выехать из Херсонской области есть у всех жителей."В день это пока порядка 500 человек, мы организовываем выезд пока в места отдыха, на базы, в промежуточные места. В последующем, если они захотят жить и работать в (других регионах) России, мы будем предоставлять им жилье", - отметил вице-премьер.Накануне врио губернатора Херсонской области обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании - в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. Сальдо подчеркивал, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.

https://ria.ru/20221013/siroty-1823636704.html

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херсонская область , россия, марат хуснуллин, херсон