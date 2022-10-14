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Дети из Херсонской области выехали на отдых в другие регионы России - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/deti-1824187647.html
Дети из Херсонской области выехали на отдых в другие регионы России
Дети из Херсонской области выехали на отдых в другие регионы России - РИА Новости, 14.10.2022
Дети из Херсонской области выехали на отдых в другие регионы России
Несколько тысяч детей выехали из Херсонской области в другие регионы России, сейчас они отдыхают в детских лагерях, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:42
2022-10-14T21:37
херсонская область
россия
марат хуснуллин
специальная военная операция на украине
херсон
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Несколько тысяч детей выехали из Херсонской области в другие регионы России, сейчас они отдыхают в детских лагерях, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.На сегодняшний день, отметил он, возможность выехать из Херсонской области есть у всех жителей."В день это пока порядка 500 человек, мы организовываем выезд пока в места отдыха, на базы, в промежуточные места. В последующем, если они захотят жить и работать в (других регионах) России, мы будем предоставлять им жилье", - отметил вице-премьер.Накануне врио губернатора Херсонской области обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании - в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. Сальдо подчеркивал, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.
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херсонская область , россия, марат хуснуллин, херсон
Херсонская область , Россия, Марат Хуснуллин, Специальная военная операция на Украине, Херсон
19:42 14.10.2022 (обновлено: 21:37 14.10.2022)
 
Дети из Херсонской области выехали на отдых в другие регионы России

Хуснуллин: несколько тысяч детей из Херсонской области выехали на отдых в другие регионы

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на Херсон
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Несколько тысяч детей выехали из Херсонской области в другие регионы России, сейчас они отдыхают в детских лагерях, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"На сегодняшний день идут постоянные обстрелы, это небезопасно. Поэтому было предложено (выехать из региона - ред.) сначала детям. У нас несколько тысяч детей уже находятся на территории других регионов России, отдыхают в домах отдыха, детских лагерях", - сказал Хуснуллин журналистам.
На сегодняшний день, отметил он, возможность выехать из Херсонской области есть у всех жителей.
"В день это пока порядка 500 человек, мы организовываем выезд пока в места отдыха, на базы, в промежуточные места. В последующем, если они захотят жить и работать в (других регионах) России, мы будем предоставлять им жилье", - отметил вице-премьер.
Накануне врио губернатора Херсонской области обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании - в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. Сальдо подчеркивал, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияМарат ХуснуллинХерсон
 
 
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