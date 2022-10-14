https://ria.ru/20221014/deti-1823965456.html

Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках акции "Отважным и важным"

Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках акции "Отважным и важным" - РИА Новости, 14.10.2022

Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках акции "Отважным и важным"

Всероссийская акция "Отважным и важным" запускается для детей в знак поддержки и благодарности участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:12

2022-10-14T12:12

2022-10-14T12:22

общество

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всероссийская акция "Отважным и важным" запускается для детей в знак поддержки и благодарности участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба Российского движения детей и молодежи."Российское движение детей и молодежи запускает всероссийскую акцию "Отважным и важным", в рамках которой дети всей страны в знак поддержки и благодарности могут создать эскизы для шевронов военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации – участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что эскиз-рисунок будущего шеврона может быть с любыми рисунками и символами – "от животных и любимых персонажей мультиков до мотивирующих слов и цитат". Свои варианты можно отправить до 13 ноября на электронную почту deti.vmeste@rddm.team с указанием в теме письма "Отважным и важным", а в самом письме – ФИО автора, возраст и регион проживания.

https://ria.ru/20221005/deti-1821764281.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия