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Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках акции "Отважным и важным" - РИА Новости, 14.10.2022
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Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках акции "Отважным и важным"
Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках акции "Отважным и важным" - РИА Новости, 14.10.2022
Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках акции "Отважным и важным"
Всероссийская акция "Отважным и важным" запускается для детей в знак поддержки и благодарности участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:12
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общество
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всероссийская акция "Отважным и важным" запускается для детей в знак поддержки и благодарности участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба Российского движения детей и молодежи."Российское движение детей и молодежи запускает всероссийскую акцию "Отважным и важным", в рамках которой дети всей страны в знак поддержки и благодарности могут создать эскизы для шевронов военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации – участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что эскиз-рисунок будущего шеврона может быть с любыми рисунками и символами – "от животных и любимых персонажей мультиков до мотивирующих слов и цитат". Свои варианты можно отправить до 13 ноября на электронную почту deti.vmeste@rddm.team с указанием в теме письма "Отважным и важным", а в самом письме – ФИО автора, возраст и регион проживания.
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общество, россия
Общество, Россия
12:12 14.10.2022 (обновлено: 12:22 14.10.2022)
 
Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках акции "Отважным и важным"

Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках всероссийской акции "Отважным и важным"

© Фото : Российское движение детей и молодежиВсероссийская акция "Отважным и важным"
Всероссийская акция Отважным и важным - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Российское движение детей и молодежи
Всероссийская акция "Отважным и важным"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всероссийская акция "Отважным и важным" запускается для детей в знак поддержки и благодарности участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба Российского движения детей и молодежи.
"Российское движение детей и молодежи запускает всероссийскую акцию "Отважным и важным", в рамках которой дети всей страны в знак поддержки и благодарности могут создать эскизы для шевронов военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации – участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эскиз-рисунок будущего шеврона может быть с любыми рисунками и символами – "от животных и любимых персонажей мультиков до мотивирующих слов и цитат". Свои варианты можно отправить до 13 ноября на электронную почту deti.vmeste@rddm.team с указанием в теме письма "Отважным и важным", а в самом письме – ФИО автора, возраст и регион проживания.
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