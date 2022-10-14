https://ria.ru/20221014/deti-1823965456.html
Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках акции "Отважным и важным"
Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках акции "Отважным и важным" - РИА Новости, 14.10.2022
Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках акции "Отважным и важным"
Всероссийская акция "Отважным и важным" запускается для детей в знак поддержки и благодарности участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:12
2022-10-14T12:12
2022-10-14T12:22
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823969667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1444db6c6cf540fdc6a8e3c88479224b.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всероссийская акция "Отважным и важным" запускается для детей в знак поддержки и благодарности участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба Российского движения детей и молодежи."Российское движение детей и молодежи запускает всероссийскую акцию "Отважным и важным", в рамках которой дети всей страны в знак поддержки и благодарности могут создать эскизы для шевронов военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации – участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что эскиз-рисунок будущего шеврона может быть с любыми рисунками и символами – "от животных и любимых персонажей мультиков до мотивирующих слов и цитат". Свои варианты можно отправить до 13 ноября на электронную почту deti.vmeste@rddm.team с указанием в теме письма "Отважным и важным", а в самом письме – ФИО автора, возраст и регион проживания.
https://ria.ru/20221005/deti-1821764281.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823969667_315:0:1275:720_1920x0_80_0_0_2d5f82dfc478cb8fd997d89e3cb6f92e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
12:12 14.10.2022 (обновлено: 12:22 14.10.2022)
Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках акции "Отважным и важным"
Детям предложили создать эскизы шевронов в рамках всероссийской акции "Отважным и важным"
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всероссийская акция "Отважным и важным" запускается для детей в знак поддержки и благодарности участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба Российского движения детей и молодежи.
"Российское движение детей и молодежи запускает всероссийскую акцию "Отважным и важным", в рамках которой дети всей страны в знак поддержки и благодарности могут создать эскизы для шевронов военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации – участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эскиз-рисунок будущего шеврона может быть с любыми рисунками и символами – "от животных и любимых персонажей мультиков до мотивирующих слов и цитат". Свои варианты можно отправить до 13 ноября на электронную почту deti.vmeste@rddm.team с указанием в теме письма "Отважным и важным", а в самом письме – ФИО автора, возраст и регион проживания.