https://ria.ru/20221014/deli-1823913206.html
Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву
Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву - РИА Новости, 14.10.2022
Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву
Задержанный из-за сообщения о бомбе самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву в 16.30 (14.00 мск), сообщили РИА Новости в аэропорту Дели. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:47
2022-10-14T09:47
2022-10-14T10:32
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Задержанный из-за сообщения о бомбе самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву в 16.30 (14.00 мск), сообщили РИА Новости в аэропорту Дели."Ожидается, что самолет вылетит в 16.30", - сообщил собеседник агентства.При этом согласно табло аэропорта, рейс должен был вылететь в Москву в 5:00 (2.30 мск).Ранее полиция Дели сообщила, что досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе. В общей сложности с рейса были сняты 386 пассажиров и 16 членов экипажа. Ведется расследование.
https://ria.ru/20221014/indiya-1823894779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дели, москва, индия, аэрофлот, новости - туризм
В мире, Дели, Москва, Индия, Аэрофлот, Туризм, Новости - Туризм
09:47 14.10.2022 (обновлено: 10:32 14.10.2022)
Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву
Задержанный из-за сообщения о бомбе самолет "Аэрофлота" вылетит из Дели в Москву в 16:30