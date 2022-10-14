https://ria.ru/20221014/deli-1823913206.html

Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву

Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву - РИА Новости, 14.10.2022

Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву

Задержанный из-за сообщения о бомбе самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву в 16.30 (14.00 мск), сообщили РИА Новости в аэропорту Дели. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:47

2022-10-14T09:47

2022-10-14T10:32

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Задержанный из-за сообщения о бомбе самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву в 16.30 (14.00 мск), сообщили РИА Новости в аэропорту Дели."Ожидается, что самолет вылетит в 16.30", - сообщил собеседник агентства.При этом согласно табло аэропорта, рейс должен был вылететь в Москву в 5:00 (2.30 мск).Ранее полиция Дели сообщила, что досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе. В общей сложности с рейса были сняты 386 пассажиров и 16 членов экипажа. Ведется расследование.

https://ria.ru/20221014/indiya-1823894779.html

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Дарья Буймова

в мире, дели, москва, индия, аэрофлот, новости - туризм