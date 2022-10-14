Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221014/deli-1823913206.html
Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву
Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву - РИА Новости, 14.10.2022
Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву
Задержанный из-за сообщения о бомбе самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву в 16.30 (14.00 мск), сообщили РИА Новости в аэропорту Дели. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:47
2022-10-14T10:32
в мире
дели
москва
индия
аэрофлот
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661727_0:0:3446:1938_1920x0_80_0_0_57457635c87735f89802b62bfc762dc5.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Задержанный из-за сообщения о бомбе самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву в 16.30 (14.00 мск), сообщили РИА Новости в аэропорту Дели."Ожидается, что самолет вылетит в 16.30", - сообщил собеседник агентства.При этом согласно табло аэропорта, рейс должен был вылететь в Москву в 5:00 (2.30 мск).Ранее полиция Дели сообщила, что досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе. В общей сложности с рейса были сняты 386 пассажиров и 16 членов экипажа. Ведется расследование.
https://ria.ru/20221014/indiya-1823894779.html
https://ria.ru/20221004/tailand-1821395360.html
дели
москва
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661727_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_d12ca83f56b7acd7b37f412b80a9f575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дели, москва, индия, аэрофлот, новости - туризм
В мире, Дели, Москва, Индия, Аэрофлот, Туризм, Новости - Туризм
09:47 14.10.2022 (обновлено: 10:32 14.10.2022)
 
Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву

Задержанный из-за сообщения о бомбе самолет "Аэрофлота" вылетит из Дели в Москву в 16:30

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Задержанный из-за сообщения о бомбе самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву в 16.30 (14.00 мск), сообщили РИА Новости в аэропорту Дели.
"Ожидается, что самолет вылетит в 16.30", - сообщил собеседник агентства.
Авиакомпания Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:12Туризм
В Дели досмотрят прибывший из Москвы самолет из-за сообщения о бомбе
При этом согласно табло аэропорта, рейс должен был вылететь в Москву в 5:00 (2.30 мск).
Ранее полиция Дели сообщила, что досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе. В общей сложности с рейса были сняты 386 пассажиров и 16 членов экипажа. Ведется расследование.
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 13:20Туризм
"Аэрофлот" получил разрешение летать на Пхукет
 
ТуризмВ миреДелиМоскваИндияАэрофлотНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала